Στην Άρσεναλ μέχρι το 2030 ο Σαλιμπά

Έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της δένει με νέο συμβόλαιο η Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» προχώρησαν στην πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Γουίλιαμ Σαλιμπά για αρκετά ακόμη χρόνια, ως το καλοκαίρι του 2030.

Ο 24χρονος αμυντικός εντάχθηκε στους Λονδρέζους τον Ιούλιο του 2019 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 140 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της αμυντικής γραμμής.

«Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου επειδή υπέγραψα για πρώτη φορά το 2019 και τώρα είμαι ακόμα εδώ για να επεκτείνω το συμβόλαιό μου. Εδώ νιώθω σαν στο σπίτι μου. Είναι το καλύτερο μέρος για να βρίσκομαι. Απολαμβάνω κάθε μέρα που έχω την ευκαιρία να φορέσω αυτή τη φανέλα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γάλλος στόπερ.