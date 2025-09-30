Μας έδειξε στα χαμηλά, τώρα ώρα... για ψηλά

Είναι γεγονός ότι ο Ούγκο Μάρτινς έχει εντυπωσιάσει με τις προπονητικές του ικανότητες στις προηγούμενες ομάδες που εργάστηκε στην Κύπρο.

Στο νησί εργάστηκε για πρώτη φορά το 2022 με την ΠΟ Ξυλοτύμπου, ακολούθως πήρε «προαγωγή» στην Ομόνοια Αραδίππου την οποία οδήγησε από την β’ κατηγορία στην α’ κατηγορία και μάλιστα κατάφερε να την κρατήσει στα σαλόνια.

Έπειτα ήρθε η πρόσκληση από τον Εθνικό, με τον οποίο έκανε ιδανική στην τρέχουσα σεζόν.

Πλέον, στην ΑΕΛ έχει μία πιο μεγάλη πρόκληση, αφού σε αντίθεση με τις προηγούμενες ομάδες, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές και ζητούμενο είναι η διάκριση και όσο γίνεται το ψηλότερο πλασάρισμα στη βαθμολογία.