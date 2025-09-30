Ώρα για... αντεπίθεση με Ούγκο Μαρτίνς!

Νέα σελίδα γύρισε από χθες η ΑΕΛ, καθώς ο Ούγκο Μαρτίνς είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Πάολο Τραμετσάνι στον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων. Ο 47χρονος Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε από τον Εθνικό Άχνας ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης της ΑΕΛ, αλλά και τη δική του επιθυμία να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Η συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Η κατάσταση στην ομάδα της Λεμεσού δεν είναι καθόλου καλή. Παρά τις υψηλές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι με την είσοδο νέων επενδυτών και τη σημαντική μεταγραφική ενίσχυση, η ΑΕΛ δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν: μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, με αποκορύφωμα τη βαριά ήττα από την Ομόνοια και την γκέλα απέναντι στον Ακρίτα.

Η διοίκηση μέσα από την ανακοίνωση για τον νέο τεχνικό σημειώνει πως δεν επέλεξε «τον εύκολο δρόμο φέρνοντας έναν προπονητή χωρίς οικονομικό κόστος» αλλά «προχώρησε συνειδητά στην πιο απαιτητική αλλά ουσιαστική επιλογή, επενδύοντας στην απόκτηση του κ. Martins από την πρώην ομάδα του». Και ζήτησε από όλους την έμπρακτη στήριξη.

Η πρόκληση είναι τεράστια για τον ίδιο τον Μαρτίνς, αφού καλείται να βάλει την ΑΕΛ στον ίσιο δρόμο και να δικαιώσει την επιλογή της διοίκησης. Εξάλλου, ο ίδιος πίεσε για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Λεμεσό, αναγνωρίζοντας ότι η ΑΕΛ αποτελεί ευκαιρία καριέρας. Η πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές έγινε χθες το πρωί. Πρώτος στόχος του Πορτογάλου είναι να βελτιώσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, που είναι προφανώς επηρεασμένη από την πορεία της ομάδας. Σιγά-σιγά θα προσπαθήσει να εμφυσήσει στους ποδοσφαιριστές τη δική του φιλοσοφία.

Το κακό ξεκίνημα έφερε απογοήτευση και στον κόσμο της ομάδας που περιμένει σημάδια αλλαγής και βελτίωσης. Αλλάζοντας την εικόνα της ομάδας, ο Μαρτίνς θα επαναφέρει και την πίστη στη γαλαζοκίτρινη εξέδρα.