Να… ταρακουνήσει την Ευρώπη

Το σεντόνι του Champions League σε εντός έδρας παιχνίδι της Πάφος FC κουνήθηκε και απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Άλλο όμως να γίνεται στα πλέι οφ και άλλο στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ένα ιστορικό λοιπόν γεγονός θα λάβει χώρα απόψε (22:00) στο «Alphamega Stadium», εκεί που η Πάφος FC θα κοντραριστεί με την πανίσχυρη Μπάγερν Μονάχου στο δεύτερό της ραντεβού στη League Phase. Το πρώτο, αυτό με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά δεν ήταν αποτυχημένο αφού πήρε ισοπαλία. Και θα προσπαθήσει απόψε για ακόμη ένα θαύμα, που αν γίνει, σίγουρα θα μνημονεύεται για πάντα.

Eίναι τεράστια η πρόκληση για όλους στο οικοδόμημα της Πάφου και με το γήπεδο να είναι κατάμεστο, ελπίζουν να κάνουν ξανά τους πάντες να κοιτάξουν προς Κύπρο μεριά. Είναι από τα παιχνίδια που έχεις πολλά να κερδίσεις σε πολλούς τομείς και στην Πάφο θα μπουν χωρίς άγχος και πίεση και ό,τι βγει. Να σημειωθεί πως η Πάφος είναι αήττητη στο φετινό της οδοιπορικό και θέλει να το διευρύνει, παρόλο που μπροστά της έχει έναν αντίπαλο με απίστευτους αστέρες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι δεδομένη η απουσία του Μπρούνο που αποβλήθηκε με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι στη λίστα ούτε ο Μίμοβιτς ενώ ο Κορέια είχε μικροπροβλήματα. Αν δεν μπορέσει να παίξει, τότε ίσως δούμε δεξιά τον Γκολντάρ, με τον Νταβίντ Λουίζ να παίζει δίπλα στο Λούκασεν. Από εκεί και πέρα, ο Ζάζα θα είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης, ενώ το άλλο άκρο θα καλυφθεί μάλλον από τον Όρσιτς, με τον Ντράκομιρ να έχει ρόλο κρυφού επιθετικού. Στο κέντρο θα είναι οι Σούνιτς και Πέπε. Όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, οι Σέμα και Πηλέας έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Κάτω από τα δοκάρια, τον πρώτο λόγο έχει ο Μιχαήλ, αν και τις δικές του πιθανότητες έχει και ο Γκόρτερ.

Στο μεταξύ, στην παφιακή ομάδα έτρεξαν άμεσα για να καλύψουν το κενό του Πεδράο που τραυματίστηκε σοβαρά. Νέο μέλος του ρόστερ θα είναι ο 20χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός Άξελ Γκεσάντ που βρισκόταν στη νορβηγική Κρίστιανσουντ. Αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Νανσί, ενώ φόρεσε επίσης τη φανέλα της Φόλενταμ και της Ουντινέζε.