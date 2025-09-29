ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απάντηση Γκάμπριελ για το ρεπορτάζ: «Δεν αθετήθηκαν τα συμφωνηθέντα»

Ανακοίνωση από τους νομικούς εκπροσώπους του Tζον Γκάμπριελ Γκρεκ.

Σε απάντηση δημοσιεύματος που αφορούσε τη συνέπεια του επενδυτή Tζον Γκρεκ Γκάμπριελ ως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον Απόλλωνα, οι νομικοί εκπρόσωποί του εξέδωσαν ανακοίνωση. Μέσω αυτής, απορρίπτουν τις πληροφορίες περί αθέτησης συμφωνιών και δίνουν τις δικές τους εξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ενεργώντας ως νομικοί εκπρόσωποι του κ. John Craig Gabriel και με αφορμή σημερινό ρεπορτάζ... στο οποίο αναφέρθηκε ότι ο πελάτης μας δεν έχει φανεί συνεπής ή δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κρίνουμε αναγκαίο, προς αποκατάσταση της αλήθειας, να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Ο πελάτης μας ουδέποτε αθέτησε τα συμφωνηθέντα του με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Η όποια χρονική καθυστέρηση προέκυψε, οφείλεται αποκλειστικά στη διαδικασία ελέγχου (due diligence), η διενέργεια της οποίας είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τα συμφωνηθέντα του πελάτη μας με τον Απόλλων Λεμεσού, οποιαδήποτε πληρωμή εκ μέρους του τελεί υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του due diligence, προς ικανοποίηση του πελάτη μας. Ως εκ τούτου, η τήρηση της διαδικασίας αυτής δεν συνιστά αθέτηση των συμφωνηθέντων.

Στο πλαίσιο του ελέγχου αναδείχθηκαν ορισμένα ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και αυτός και μόνον είναι ο λόγος της καθυστέρησης, από την αρχικά καθορισμένη ημερομηνία, ολοκλήρωσης του due diligence.

Εντός των αμέσως επόμενων ημερών ο πελάτης μας θα προσεγγίσει τη διοίκηση του Απόλλωνα για την οριστική διευκρίνιση των θεμάτων που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο.

Προς αποφυγή περαιτέρω παραπληροφόρησης, παρακαλούμε τα μέσα να αποφεύγουν άρθρα που δημιουργούν στο φίλαθλο κόσμο ανακριβείς εντυπώσεις και τα οποία μάλιστα αποδίδουν στον πελάτη μας ασυνέπεια ή αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων, χωρίς πρώτα να έχουν γνώση των πραγματικών γεγονότων».

