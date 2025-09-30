ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει για το θαύμα κόντρα στην Μπάγερν η Πάφος FC με €30 ΔΩΡΕΑΝ Στοίχημα στη Fonbet

Πάει για το θαύμα κόντρα στην Μπάγερν η Πάφος FC με €30 ΔΩΡΕΑΝ Στοίχημα στη Fonbet

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Fonbet | 18+ |Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. |https://safergambling.gov.cy/  |Η Fonbet κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων με αριθμό B012.

Η Πάφος FC ρίχνεται στη μάχη του Champions League απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου και η Fonbet προσφέρει στους παίκτες της μοναδική ευκαιρία να ζήσουν το παιχνίδι ακόμα πιο έντονα με €30 ΔΩΡΕΑΝ Στοίχημα!

Εισάγετε τον κωδικό προσφοράς, καταθέστε €60, στοιχηματίστε και πάρτε €30 ΔΩΡΕΑΝ Στοίχημα!

Kωδ. Προσφοράς: PAFOS30

Οι πρωταθλητές Κύπρου, που έχουν γράψει ήδη ιστορία με την παρουσία τους στην Ευρώπη, ετοιμάζονται για το μεγαλύτερο ίσως παιχνίδι στην ιστορία του συλλόγου, κόντρα σε έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης. Η Μπάγερν έρχεται στη Λευκωσία ως απόλυτο φαβορί, όμως η Πάφος υπόσχεται να τα δώσει όλα μπροστά στο κοινό της.

Η Fonbet, πάντα δίπλα στους φιλάθλους και τους παίκτες του στοιχήματος, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να τοποθετήσουν τα πονταρίσματά τους με €30 ΔΩΡΕΑΝ Στοίχημα και να ζήσουν την αναμέτρηση με περισσότερη ένταση και αδρεναλίνη.

Οι επιλογές είναι αμέτρητες, καθώς η νίκη της Πάφου FC προσφέρεται στα 25.00, ενώ το διπλό μόλις στο 1.12. Ταυτόχρονα, το ισόπαλο αποτέλεσμα βρίσκεται στα 10.00. Επίσης, η επιλογή να σκοράρουν και οι δυο ομάδες βρίσκεται στα 2.25, ενώ να μην σκοράρουν στο 1.65.

Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε και τις πολλαπλές επιλογές και για τα υπόλοιπα παιχνίδια με φοβερές αποδόσεις.

Για ακόμη μια φορά, η Fonbet, σας προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών, με ζωντανά σκορ, εμπεριστατωμένες αναλύσεις και μοναδικές προσφορές, ενώ υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να αποκτήσετε και το *μπόνους καλωσορίσματος μέχρι 300 ευρώ.

Μην χάσετε την ευκαιρία να μας ακολουθήσετε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, για να παραμείνετε ενημερωμένοι για την αθλητική δράση σε κάθε άκρη του κόσμου (Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Linkedin, X).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις που αναγράφονται, υπόκεινται σε αλλαγές.

Μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ για να κάνετε εγγραφή ως νέοι χρήστες όπου θα έχετε παράλληλα την δυνατότητα να λάβετε 30 ευρώ ΔΩΡΕΑΝ Στόιχημα, Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις! **Κατεβάζοντας την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να λάβετε 20 ευρώ ΔΩΡΕΑΝ Στοίχημα.

*Ισχύει μια φορά ανά πελάτη.

**Aπαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Χρησιμοποιώντας τον κωδικό προσφοράς, αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη