Αυγουστή: «Βλέπαμε πως θέλαμε βοήθεια, αλλά...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης Αυγουστή μετά την ήττα της ομάδας του από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Αναλυτικά...

«Ένα δυνατό παιχνίδι. Είχαμε έναν τρόπο παιχνιδιού, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο, νομίζω ελέγχαμε το παιχνίδι, την πιο μεγάλη ευκαιρία την είχαμε εμείς και μπορούσαμε να προηγηθούμε. Στην πορεία ανέβασε ρυθμό ο ΑΠΟΕΛ και μπορούσε να σκοράρει. Στο δεύτερο μέρος ξεκινήσαμε δυνατά, είχαμε 2-3 περιπτώσεις που μπορούσαμε να σκοράρουμε, ξανά ο ΑΠΟΕΛ πήρε ρυθμό και μας πίεζε για γκολ. Δεν προλάβαμε να βάλουμε κάποιους παίκτες στο παιχνίδι, βλέπαμε πως θέλαμε βοήθεια αλλά είχαμε συγκεκριμένο χρόνο που μπορούσαν να παίξουν κάποιοι παίκτες. Βλέπουμε τη συνέχεια, μας περιμένει το επόμενο Σάββατο ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ακρίτα, να προχωράμε γιατί ο δρόμος είναι μακρύς και θέλει υπομονή».