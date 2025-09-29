Ανανέωσε με τον Μπερνάλ η Μπαρτσελόνα
ΓΗΠΕΔΟ
Η ισπανική ομάδα προχώρησε σε νέα συνεργασία με τον Μπερνάλ με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
Σε συμφωνία με τον Μαρκ Μπερνάλ προχώρησε η Μπαρτσελόνα.
Η καταλανική ομάδα συμφώνησε με τον νεαρό παίκτη για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 και ανακοίνωσε την νέα αυτή συνεργασία με τον παίκτη.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέγραψε το συμβόλαιό του αυτό, παρουσία με τον Ζοάν Λαπόρτα στα γραφεία της ομάδας.
Ο Μπερνάλ θυμίζουμε είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 27 Αυγούστου του 2024 και έμεινε εκτός για περίπου έναν χρόνο.
Πλέον έχει πάρει το ΟΚ από το ιατρικό επιτελείο της ομάδα και ο Φλικ φροντίζει σιγά-σιγά να τον επαναφέρει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.
Πηγή: sport-fm.gr