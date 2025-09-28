ΑΠΟΕΛ-Απόλλων: Συνέχεια για το γαλαζοκίτρινο «τρένο», στάση για το γαλάζιο

Ένα πεντάλεπτο από το 73’ μέχρι το 78’ ήταν αρκετό για τον ΑΠΟΕΛ να καταβάλει την αντίσταση του Απόλλωνα, να τον κερδίσει με 2-0 και να συνεχίζει την αήττητη επέλασή του, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο ΓΣΠ.

Για τους γαλαζοκίτρινους είναι το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο και τέταρτο γενικότερα στη σεζόν που τους κρατά μαζί με τις τέσσερις ομάδες που ισοβαθμούν οδηγώντας την κούρσα.

Από την άλλη, για τους γαλάζιους που υστέρησαν αρκετά στον αγώνα του ΓΣΠ σταμάτησε το νικηφόρο σερί, δεχόμενοι ήττα μετά από δύο απανωτές νίκες. Έτσι με έξι βαθμούς παραμένουν στην ένατη θέση της βαθμολογίας.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι έδειχναν περισσότερες επιθετικές διαθέσεις από το πρώτο ημίχρονο, φθάνοντας αρκετές φορές προς την εστία του Λέουβενμπεργκ που όσες φορές η μπάλα πήγε εντός εστίας ήταν σταθερός και έδιωξε τον κίνδυνο. Στο 5’ το σουτ του Σταφυλίδη πήγε έξω, στο 11’ αυτό του Τομάς στα χέρια του πορτιέρο του Απόλλωνα, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 25’ αποκρούστηκε σε κόρνερ. Άλλη μία ευκαιρία είχαν οι γηπεδούχοι στο επόμενο λεπτό με το σουτ του Πιέρο να πηγαίνει ψηλά έξω. Για τους φιλοξενούμενους η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε στο 33’ όταν το σουτ του Μπράντον Τόμας αποκρούστηκε από τον Περέιρα.

To συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία συνέχισε να είναι ακόμη πιο απαιτητικό και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Απόλλωνας έχασε την πρώτη ευκαιρία με την επανέναρξη του δεύτερου μέρους σε σουτ του Μαλεκκίδη, όμως έπειτα ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό. Μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες του Κόρμπου στο 58’ και το 69’ και του Σταφυλίδη στο 72’, ήρθε στο 73’ το εκπληκτικό γκολ από τον Τομάς, που απέφυγε τον Μαλεκκίδη και με ένα άψογο τελείωμα έκανε το 1-0.

Προτού τα πανηγύρια κοπάσουν, η ομάδα της Λευκωσίας πέτυχε και δεύτερο τέρμα, στο 78’, όταν ο Μαϊόλι έφυγε από αριστερά και έδωσε την ασίστ στον Ντάλσιο που με ιδανικό πλασέ, έξω από την περιοχή, έκανε το 2-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Από τους γαλάζιους διαμαρτυρήθηκαν ότι πέρασε η μπάλα στην προσπάθεια του Μαϊόλι, όμως από την εξέταση του VAR δεν διαπιστώθηκε ότι πέρασε ολόκληρη εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η εξέλιξη του αγώνα

84'- Σουτ του Καστέλ, πάει έξω

78'- ΓΚΟΛ. 2-0. Η μπάλα στρώθηκε πολύ ωραία στον Ντάλσιο, έξω από την περιοχή και με ιδανικό πλασέ πέτυχε το δεύτερο γκολ για τον ΑΠΟΕΛ

73' - ΓΚΟΛ. 1-0. Ο Ματίας Τομάς απέφυγε τον Μαλεκκίδη και με ένα άψογο τελείωμα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

72' - Ο Σταφυλίδης δοκιμάζει από πλάγια θέση, ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων διώχνει σε κόρνερ

69' Ο Κόρμπου μπήκε ταχύτατα στην περιοχή, μπορούσε να κάνει το τελείωμα, όμως προσπάθησε να βρει απέναντι τον Πιέρο με την ασίστ του να είναι αρκετά δυνατή

58' - Σουτ του Κόρμπου, λίγο έξω η μπάλα

56' - Ψηλά έξω το συτ του Νάνου

52' - Καλή προσπάθεια από τον Μαλεκκίδη, κόβει με τα πόδια ο Περέιρα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

-- Στο 56%-44% η κατοχή της μπάλας υπέρ του ΑΠΟΕΛ που είχε πέντε τελικές (δύο στον στόχο) έναντι δύο (μία στον στόχο) του Απόλλωνα

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

33' - Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα, με τον Περέιρα να κόβει το σουτ του Μπράντον Τόμας

30' - Ο Βέισμπεκ δοκίμασε από μακριά, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα

29'- Πρώτη προϋπόθεση για τον Απόλλωνα, με τον Μπράντον Τόμας να ξεφεύγει στη μεσαία γραμμή και να φθάνει μέχρι την περιοχή εκεί όπου κόπηκε με τη μπάλα να φεύγει σε κόρνερ

26'- Μετά από εκτέλεση πλαγίου ο Μπρόρσον έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω, με τον Πιέρο να πιάνει το σουτ που έφυγε ψηλά έξω

25' - Ωραία ενέργεια, από πλάγια θέση από τον Τομάς, που έκανε το σουτ το οποίο αποκρούστηκε και πήγε σε κόρνερ

11'- Σουτ του Τομάς, αποκρούει ο Λέουβενμπεργκ

5'- Πρώτο σουτ στον αγώνα, έγινε από μακριά από τον Σταφυλίδη, πήγε ψηλά έξω

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Μπρόρσον, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Τομάς (76' Σατσιάς), Μάγιερ, Ντάλσιο, Μαρκίνιος (63' Μαϊόλι), Κόρμπου (87' Ντράζιτς), Σωτηρίου.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Γκασπάρ (74' Σιήκκης), Λαμ, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν (74' Καρεάσο), Ντουοντού (83' Γιούσεφ), Τομάς, Βέισμπεκ (74' Ροντρίγκες), Μάρκοβιτς (66' Καστέλ).

ΣΚΟΡΕΡ: 73' Τομάς / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 23' Τομάς / 36' Βάισμπεκ, 44' Ντουοντού, 45+1' Λαμ, 77' Μπράουν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Da Silva Andre Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας