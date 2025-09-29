Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ στην Ισπανία-Μέσα ο Νιλικίνα

Με μια απρόσμενη απουσία αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ισπανία εν όψει των αγώνων με την Μπασκόνια στη Βιτόρια (30/9) και την Ρεάλ στη Μαδρίτη (2/9).

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε εκτός αποστολής, όπως επίσης και οι τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.

Αντίθετα, όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα, κανονικά ταξιδεύει με την ομάδα ο νεοαποκτηθείς Φρανκ Νιλικίνα, προκειμένου να αρχίσει να ενσωματώνεται στην ομάδα.

Συνολικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 14 παίκτες: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.

Πηγή: sport-fm.gr