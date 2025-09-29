ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ στην Ισπανία-Μέσα ο Νιλικίνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ στην Ισπανία-Μέσα ο Νιλικίνα

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τη «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία. Εκτός και ο Έβανς, μέσα ο Νιλικίνα.

Με μια απρόσμενη απουσία αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ισπανία εν όψει των αγώνων με την Μπασκόνια στη Βιτόρια (30/9) και την Ρεάλ στη Μαδρίτη (2/9).

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε εκτός αποστολής, όπως επίσης και οι τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.

Αντίθετα, όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα, κανονικά ταξιδεύει με την ομάδα ο νεοαποκτηθείς Φρανκ Νιλικίνα, προκειμένου να αρχίσει να ενσωματώνεται στην ομάδα.

Συνολικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 14 παίκτες: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξέσπασε ο Ρούνεϊ: «Δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα της Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι διαιτητές της Τετάρτης (1/10) για την Α’ Φάση του Κυπέλλου Coca-Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μεταγραφική ενίσχυση με Axel Guessand η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θρήνος για τον Λουκάκου: «Έφυγε» ο μπαμπάς του - Σπαρακτικό μήνυμα από τον Βέλγο φορ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απάντηση Γκάμπριελ για το ρεπορτάζ: «Δεν αθετήθηκαν τα συμφωνηθέντα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανανέωσε με τον Μπερνάλ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ στην Ισπανία-Μέσα ο Νιλικίνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική: Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα κρίσιμα ματς με Σκωτία και Δανία

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια/Ανόρθωση: Όταν ο πόνος του άλλου, σου είναι γνώριμος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ψάχνει ακόμη τα πατήματά του και προβληματίζει έντονα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ευφορία έφερε κινητικότητα από τον πράσινο κόσμο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο μιλά για τη μάχη με την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έμαθα να προσέχω την ψυχική μου υγεία»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μάρκου: «Έγιναν εγκλήματα - Εισφορές από φίλους της Ομόνοιας»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρσέδο: «Θα εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την ομάδα και τη χώρα» - Τι είπε για Νταβίντ Λουίζ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη