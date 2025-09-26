Ζήνωνος: «Μεγάλωσα στον Απόλλωνα, τώρα θέλω να δώσω πίσω στο γήπεδο»

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2027 και μιλά στο www.apollon.com.cy για την πρόοδο που σημείωσε, τους στόχους του και τη σημασία της εμπιστοσύνης που δείχνει ο σύλλογος.

Νέαρχε, συγχαρητήρια για το νέο σου συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα μετά την υπογραφή;

Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Οι κόποι μου ανταμείβονται. Από τεσσάρων χρονών βρίσκομαι στον Απόλλωνα και περιμένω την ευκαιρία μου να αγωνιστώ στο γήπεδο και να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, αγωνίστηκες δανεικός στην Πέγεια (25 συμμετοχές) και στη Δόξα (26 συμμετοχές). Πόσο σε βοήθησαν αυτές οι εμπειρίες να εξελιχθείς ως ποδοσφαιριστής;

Νιώθω πιο έτοιμος από πριν. Ειδικά η Β’ Κατηγορία είναι πιο σκληρό πρωτάθλημα, σε βοηθά να ωριμάσεις. Και οι δύο ομάδες με βοήθησαν να εξελιχθώ.

Τι διαφορές βρήκες ανάμεσα στις δύο σεζόν που έπαιξες στη Β’ Κατηγορία;

Δεν έχω εμπειρία από την Α’ Κατηγορία, αλλά στη Β’ οι χώροι είναι πιο κλειστοί και το πρωτάθλημα πιο σκληρό. Στην πρώτη κατηγορία οι ποδοσφαιριστές είναι πιο ποιοτικοί και είναι δυσκολότερο να αγωνιστείς.

Ποιες πτυχές του παιχνιδιού σου βελτίωσες περισσότερο μέσα από τα παιχνίδια που πήρες ως βασικός;

Έμαθα να διαβάζω καλύτερα το παιχνίδι, απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση και γενικότερα θεωρώ ότι βελτιώθηκα σε όλους τους τομείς.

Πιστεύεις ότι επιστρέφεις πιο ώριμος και έτοιμος να διεκδικήσεις θέση στον Απόλλωνα;

Ναι. Ειδικά η περσινή σεζόν με βοήθησε πολύ. Νιώθω πιο έτοιμος και το αντιλαμβάνομαι και ο ίδιος.

Σημείωσες περισσότερες από 50 συμμετοχές σε ανδρικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια. Σε ποιες θέσεις αγωνίστηκες περισσότερο;

Στην Πέγεια κυρίως ως δεξιός μπακ με τάση να συγκλίνω στο κέντρο, ενώ πέρσι στη Δόξα αγωνίστηκα ως αριστερό μπακ, δεξί μπακ και συνήθως ως αμυντικός μέσος.

Ποιοι άνθρωποι σε στήριξαν περισσότερο μέχρι τώρα;

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του Απόλλωνα, που έκριναν σωστό να πάω δανεικός ώστε να πάρω παιχνίδια και να επιστρέψω πιο έτοιμος, αλλά και η οικογένειά μου που με στήριξε σε όλο αυτό το διάστημα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την υποστήριξη και τη βοήθεια που μου παρέχουν.

Όταν έβλεπες τον Απόλλωνα ως δανεικός από μακριά, πώς βίωνες τα παιχνίδια; Σου έλειπε να είσαι μέρος της ομάδας;

Κάποια παιχνίδια τα έχανα επειδή συνέπιπταν οι ώρες με τους αγώνες των ομάδων που αγωνιζόμουν, αλλά όποτε μπορούσα παρακολουθούσα. Φυσικά και μου έλειπε να είμαι μέρος της ομάδας.

Με το νέο σου συμβόλαιο μέχρι το 2027, ποιοι είναι οι προσωπικοί και ομαδικοί σου στόχοι;

Θέλω να καθιερωθώ στην ομάδα, αν και υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο δανεισμού σε άλλη κυπριακή ομάδα. Δεν θα είχα πρόβλημα να πάω και φέτος κάπου ώστε να έχω ενεργό ρόλο και συμμετοχές σε επίπεδο Α’ Κατηγορίας. Γνωρίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και αναμένω την απόφαση της τεχνικής ηγεσίας. Είτε παραμείνω είτε αγωνιστώ αλλού, στόχος μου είναι να παίζω και να παλεύω για μια θέση στην ενδεκάδα. Αισθάνομαι βελτιωμένος και πως μπορώ να ανταποκριθώ σε όσα ζητά ο προπονητής.

Πόσο σημαντική είναι για σένα η εμπιστοσύνη που δείχνει η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο;

Φέτος το νιώθω ακόμη περισσότερο. Οι δύο γεμάτες σεζόν αλλά και οι εμφανίσεις μου με την Εθνική Νέων μού έδωσαν αυτοπεποίθηση και με βοήθησαν να κερδίσω την εμπιστοσύνη μέσα στον Απόλλωνα. Θέλω να τους δικαιώσω στο γήπεδο και να τους βγάλω ασπροπρόσωπους.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Απόλλωνα;

Να είναι κοντά στην ομάδα, στα δύσκολα και στα εύκολα. Να έχουν υπομονή ιδιαίτερα με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές και να ξέρουν ότι δίνουμε τα πάντα για την ομάδα γιατί την αισθανόμαστε δική μας. Όχι να μας κρίνουν αυστηρά με την πρώτη ευκαιρία. Σίγουρα, καθρέφτης είναι το γήπεδο και ο καθένας κρίνεται με την απόδοσή του, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται περισσότερη υπομονή.