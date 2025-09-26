Προορίζεται για τον πάγκο...

Mετά από δύο συνεχόμενα νικηφόρα η Χάποελ Τελ Αβίβ, η νέα ομάδα του Λοΐζου Λοΐζου αγωνίζεται το Σαββάτο (19:45) εντός έδρας με την Χάποελ Χάιφα.

Είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο θα είναι διαθέσιμος για την ομάδα του Ισραήλ ο Κύπριος εξτρέμ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στο Ισραήλ ο Λοΐζου δεν αναμένεται να αρχίσει στην ενδεκάδα, αλλά θα βρίσκεται στον πάγκο.

Εξάλλου, όπως υποστηρίζουν ενδεχομένως να μην γίνει καμία αλλαγή από τον προπονητή, Ελιανίβ Μπάρντα, σε σχέση με το αρχικό σχήμα στη νίκη της περασμένης εβδομάδας με 6-2 επί της Ασντόντ.

Σημειώνεται ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά από τέσσερις αγώνες βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, ακολουθώντας Χάποελ Μπερ Σεβά και Μακάμπι Τελ Αβίβ που έχουν το απόλυτο με τέσσερις νίκες.