Αποτελεσματικότητα και στο ΓΣΠ

Με το 3-0 επί της Ένωσης στο «Alphamega Stadium», οι κυανόλευκοι πέτυχαν τη δεύτερη σερί νίκη, διατηρώντας παράλληλα απαραβίαστη την εστία τους. Μπορεί η εμφάνιση να μην ήταν φαντεζί, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει τη δεδομένη στιγμή. Η ουσία μετρά και η ουσία είναι οι βαθμοί που δίνουν αυτοπεποίθηση. Το βλέμμα όλων πλέον στο Κολόσσι είναι στραμμένο στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, το δεύτερο δυνατό παιχνίδι της χρονιάς για την ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή. Και όπως με την Πάφος FC, έτσι και με τον ΑΠΟΕΛ θέλει να πανηγυρίσει το διπλό.

Το συγκρότημα του Αυγουστή δείχνει να χτίζει συνέπεια, συνοχή και μεγαλύτερη συγκέντρωση στα τελειώματα και αυτό θέλει να το μεταφέρει τώρα και στη Λευκωσία. Στα θετικά, υπολογίζεται ξανά ο Βείσμπεκ ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έχει ήδη πετύχει δύο γκολ φέτος και αναμένεται να ξανά πάρει θέση στην αρχική ενδεκάδα. Δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας ο Ντανίλο Σπόλιαριτς.