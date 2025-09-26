ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνάντηση με τα προσφυγικά σωματεία για την πορεία των διαδικασιών που αφορούν στην αναβάθμιση των γηπέδων

Συνάντηση με τα προσφυγικά σωματεία για την πορεία των διαδικασιών που αφορούν στην αναβάθμιση των γηπέδων

Συνάντηση με τα προσφυγικά Σωματεία της Ανόρθωσης, της Νέας Σαλαμίνας και του Εθνικού Άχνας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2026 στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου και οι αρμόδιοι λειτουργοί του Οργανισμού υποδέχτηκαν τους επικεφαλής των τριών Σωματείων (Κυριάκος Πραστίτης για την Ανόρθωση, Κίκης Φιλίππου για τον Εθνικό Άχνας και Γιάννος Χρυσοστόμου για τη Νέα Σαλαμίνα), στην παρουσία του Προέδρου της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων Γιώργου Καρά, μελών της ΑΑΣ (Πασχαλίνα Μαγνήτη, Παναγιώτα Τάμπα, Αυγή Νεοκλέους), συμβούλων-μελετητών και άλλων στελεχών των τριών Σωματείων.

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τα Σωματεία και η πρόοδος της υποβολής αιτήσεων (για πολεοδομική άδεια και για άδεια οικοδομής) για το κάθε στάδιο.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η Πολιτεία θα στηρίξει τα τρία προσφυγικά Σωματεία στην αναβάθμιση των σταδίων τους, με τον Κυπριακό Οργανισμού Αθλητισμού να παρακολουθεί την πορεία των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τα Σωματεία ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αναβάθμισης. Η επόμενη συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων ορίστηκε στις 7 Νοεμβρίου.

