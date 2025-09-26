ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείνει τα... αυτιά και πάει με... φόρα για ακόμη ένα μπαμ ο Εθνικός

Nέα πρόκληση για την Αχνιώτικη ομάδα...

Στον απόηχο των συζητήσεων με την ΑΕΛ για τον προπονητή Ούγκο Μαρτίνς, ο Εθνικός πάει Λεμεσό για να τα πει με τον Άρη. Και πάει με φόρα όντας ο μοναδικός αήττητος ως τώρα στο πρωτάθλημα και έχοντας πετύχει ήδη σπουδαίες νίκες επί της Ομόνοιας και της Ανόρθωσης.

Ο Άρης είναι ομάδα με ψηλό μπάτζετ που κάνει πρωταθλητισμό και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον Εθνικό. Ο Μαρτίνς θα παίξει τον Άρη στην κόντρα. Οι παίκτες του Εθνικού έχουν έξτρα κίνητρο να δείξουν πράγματα, όπως έκαναν στα παιχνίδια με Ομόνοια, ΑΕΛ και Ανόρθωση.

Με τον Νικόλα Αντερέγκεν σε τρομερή φόρμα ο Μαρτίνς ελπίζει σε γκολ και εναντίον του Άρη. Ο Αργεντινός στράικερ που είναι ο πρώτος σκόρερ με τέσσερα γκολ θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής. Ο ίδιος θέλει να σκοράρει και εναντίον του Άρη. Ο Οφόρι που έλειπε με την Ανόρθωση και στην θέση του έπαιξε ο Πεχλιβάνης εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει. Μαζί με τον Πεχλιβάνη διεκδικούν την θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στην εστία θα είναι για άλλο ένα παιχνίδι ο Ιωακείμ Τούμπας. Ο Κύπριος τερματοφύλακας κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα.

Εκτός πλάνων του Μαρτίνς είναι ο Μπρένο που αποβλήθηκε στον αγώνα με την Ανόρθωση. Η απουσία του Μπρένο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντική και επηρεάζει το πλάνο του Μαρτίνς. Στην θέση του Μπρένο θα παίξει ο Γκονζάλες εάν κριθεί έτοιμος από τον Μαρτίνς ή ο Ροντριγκίνιο.

