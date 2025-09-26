ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To σοκ με τον Έντζο Καμπρέρα που συνέχισε την κατάρα των τραυματισμών

Πολλά προβλήματα στην ομάδα της Λάρνακας που φέρνουν πονοκεφάλους

Ο Έντζο Καμπρέρα υπέστη κάκωση έσω πλαγίου στον τελευταίο αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, θ’ ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας για περίπου έναν μήνα. Ως εκ τούτου, ο Αργεντινός φορ θα χάσει τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος της ομάδας του (με Ε.Ν. Ύψωνα, Πάφος FC, ΕΝΠ και ΑΠΟΕΛ) και τους πρώτους δύο αγώνες για τη League Phase του Conference League (με Αλκμάαρ και Κρίσταλ Πάλας).

Η «κατάρα» των τραυματισμών δεν λέει να εγκαταλείψει φέτος την ΑΕΚ, καθότι το τελευταίο διάστημα παρέμειναν εκτός δράσης, για διαφορετικούς λόγους, οι Ανγκιέλσκι, Τσακόν, Σουάρες και Γκαρσία, ενώ προηγουμένως είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και ο Ρόντεν. Η απουσία του Καμπρέρα θεωρείται μεγάλο πλήγμα για τους κιτρινοπράσινους σε μια χρονική περίοδο όπου η ομάδα θα κληθεί να δώσει κρίσιμα παιχνίδια για το εγχώριο πρωτάθλημα και για την Ευρώπη.

Όσον αφορά τον Ανγκιέλσκι δεν αναμένεται να προλάβει τον αυριανό αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα. Ως εκ τούτου, ο Μπάγιτς (ο μοναδικός φορ που απέμεινε) προβάρει φανέλα βασικού για πρώτη φορά. Το πρόβλημα στην επίθεση είναι εντονότατο. Ούτε ο Σουάρες προλαβαίνει τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής. Το ευτύχημα είναι ότι ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ (θα είναι τιμωρημένος) αποφάσισε να έχει διαθέσιμο τον Μάρκους Ρόντεν στον αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα και ν’ απουσιάσει στον μεθεπόμενο αγώνα με την Πάφος FC. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι και ο Τσακόν.

