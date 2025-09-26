Στις 2 Οκτωβρίου η κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Τις τελευταίες ημέρες, το μείζων ζήτημα στον αθλητισμό αφορά το Ισραήλ και τις ομάδες του που αγωνίζονται σε διοργανώσεις της FIFA και της UEFA. Αρκετοί, μεταξύ τους και ο ΟΗΕ, ζητάνε τον αποκλεισμό όλων των ισραηλινών συλλόγων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το Συμβούλιο της FIFA υπό την προεδρία του Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει προγραμματίσει συνεδρίαση για τις 2 Οκτωβρίου, όπου αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

Πώς όμως λειτουργεί στην πραγματικότητα η διαδικασία; Ιδού η εξήγηση...

Λοιπόν, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν είναι μόνο πρόεδρος της UEFA, αλλά και ένα από τα 20 μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του οργανισμού, στην οποία συμμετέχει και το νέο μέλος από το Ισραήλ, Σίνο Ζουάρετζ. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το πιο ισχυρό και σημαντικό όργανο που μπορεί να ψηφίσει για την αναστολή μιας ή άλλης ομοσπονδίας όταν είναι απαραίτητο, και δεν απαιτεί από το συνέδριο (όπου είναι παρόντες 55 εκπρόσωποι των διαφόρων ομοσπονδιών) να το πράξει.

Ετσι γίνεται η «μυστική» συνεδρίαση

Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι ο Τσέφεριν δέχεται μεγάλες πιέσεις από παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ώστε να ψηφίσει κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφέρει οι «Times» το τελευταίο διάστημα, υπάρχει πλειοψηφία μεταξύ των μελών της εκτελεστικής επιτροπής για την αποβολή του Ισραήλ.

Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία, η εκτελεστική επιτροπή συνεδριάζει φυσικά κάθε λίγους μήνες για να συζητήσει τα τρέχοντα ζητήματα και να λάβει μια σειρά από αποφάσεις που σχετίζονται με την UEFA. Αυτό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες στην Αλβανία και θα συμβεί την επόμενη φορά, η οποία υποτίθεται ότι θα γίνει στην Ελβετία τον Δεκέμβριο, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση, αν βασιστούμε στα δημοσιεύματα που κατακλύζουν το εξωτερικό, τις τελευταίες ημέρες.

Τεχνικά, η UEFA θα μπορούσε να διεξάγει αυτήν την ψηφοφορία διαδικτυακά, όπως συνέβη το 2002 στην ψηφοφορία για την αποβολή της Ρωσίας, και αν αυτό όντως συμβεί, όπως αναφέρθηκε στους «Times», τότε η ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί διαδικτυακά, αντί για φυσική παρουσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «AP», μια τέτοια ψηφοφορία θα ήταν μυστική λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Η επιτροπή συνεδριάζει για να λάβει δραματικές αποφάσεις και υποχρεούται να ζητήσει νομική συμβουλή, και μόνο τότε μπορεί να ψηφίσει. Σε κάθε περίπτωση, η ισραηλινή ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στο CAS, το Ανώτατο Δικαστήριο Αθλητισμού, σε περίπτωση που η UEFA ψηφίσει την αποβολή της χώρας.

Μερικά από τα μέλη της επιτροπής είναι ο Χανς-Γιοάκιν Βάτσκε, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ και αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Η Λίζα Κλάβενς, πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αναμένεται να ψηφίσει κατά, όπως και ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας Γκαμπριέλε Γκραβίνα.

Για την ιστορία, ο Τσέφεριν θεωρείται ο ισχυρότερος άνθρωπος της επιτροπής και κρατά δικαίωμα βέτο. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε καταδικάσει τα γεγονότα στη Γάζα, αλλά είχε επίσης δηλώσει ότι δεν πιστεύει στις συλλογικές ποινές και είχε εκφραστεί, τουλάχιστον δημόσια, κατά της αποβολής του Ισραήλ.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Αλεξάντερ Τσέφεριν (Σλοβενία, πρόεδρος UEFA), Γκαμπριέλε Γκραβίνα (Ιταλία, πρόεδρος ομοσπονδίας), Λόρα ΜακΆλιστερ (Ουαλία), Αρμάντ Ντούκα (Αλβανία), Γέσπερ Κρίστενσεν (Δανία), Χανς-Γιόαχιμ Βάτσκε (Γερμανία, πρώην CEO Ντόρτμουντ), Φιλίπ Ντιάλ (Γαλλία), Πέτρ Φούσεκ (Τσεχία), Λεβάν Κομπιασβίλι (Γεωργία), Λίσα Κλάβενες (Νορβηγία), Μαριάν Κούστιτς (Κροατία), Άρι Λάτι (Φινλανδία), Ραφαέλ Λοζάν (Ισπανία), Άρμαν Μαλίκμπεκιαν (Αρμενία), Φρανκ Πάου (Ολλανδία), Ίβαρ Πολάκ (Εσθονία), Σίνο Ζουάρτς (Ισραήλ), Νασέρ Αλ Κελαϊφί (Κατάρ/Παρί Σεν Ζερμέν), Μιγκέλ Άνχελ Μαρίν (Ισπανία) και Κλάουντιους Σάφερ (Ελβετία).

athletiko.gr