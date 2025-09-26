ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βγήκε... off ο Πάλμερ στην Τσέλσι - Η απόφαση του Μαρέσκα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βγήκε... off ο Πάλμερ στην Τσέλσι - Η απόφαση του Μαρέσκα!

Ο Κόουλ Πάλμερ θα πάρει αρκετές μέρες χαλάρωσης, ειδικής θεραπείας και προπονήσεων ώστε να μπορεί από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά να δώσει το 100% στην Τσέλσι, δίχως να ταλαιπωρείται, πια, από μυϊκά προβλήματα.

Ρίσκαρε, πιέστηκε, έπαιξε στο Μόναχο, σκόραρε, έπαιξε και στο ματς με τη Γιουνάιτεντ, αλλά εκεί κατάλαβε ότι έπρεπε ν' ακούσει το σώμα του.

Ο Κόουλ Πάλμερ ουδέποτε, μεν, άκουσε από τους γιατρούς ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά προκειμένου αυτό να γίνει απόλυτα σίγουρο, χρειάζεται μέρες μακριά από τη δράση.

Όπως ανέφερε ο Έντσο Μαρέσκα, ο σούπερ σταρ της Τσέλσι θα μείνει εκτός για περίπου 20 μέρες και θα επιστρέψει - ευχή όλων να είναι στο 100% του - μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τον Οκτώβριο...

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεράστιο πλήγμα με Ζόκε στην ΑΕΛ - Η αποστολή κόντρα στον Ακρίτα

ΑΕΛ

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία με τον Στέφανο Σένσι η «Κυρία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η νέα του έδρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Λιόν και οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες, καλύτερη μονάχα η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται Ελλάδα για τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου ο Ντιλικίνα

EUROLEAGUE

|

Category image

LIVE: Άρης-Εθνικός Άχνας (1-0)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι επιλογές των Ρατσκόφ και Μαρτίνς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φίλοι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού παρακολουθούν μαζί τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

To μηδέν και η επίσκεψη στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Χαμόγελα στην Μπαρτσελόνα για Γιαμάλ: «Επέστρεψα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επενδυτικός όμιλος από τις ΗΠΑ προσφέρει 4.5 δισ. λίρες για την ιδιοκτησία της Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Ένα χρόνο εκτός ο Λεόνι, στη λίστα του Champions League ο Κιέζα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

To σοκ με τον Έντζο Καμπρέρα που συνέχισε την κατάρα των τραυματισμών

ΑΕΚ

|

Category image

Ολυμπιακός: Τόσο κόστισε η μεταγραφή του Νιλικίνα και αυτό είναι το συμβόλαιό του

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βγήκε... off ο Πάλμερ στην Τσέλσι - Η απόφαση του Μαρέσκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη