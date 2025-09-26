Βγήκε... off ο Πάλμερ στην Τσέλσι - Η απόφαση του Μαρέσκα!

Ρίσκαρε, πιέστηκε, έπαιξε στο Μόναχο, σκόραρε, έπαιξε και στο ματς με τη Γιουνάιτεντ, αλλά εκεί κατάλαβε ότι έπρεπε ν' ακούσει το σώμα του.

Ο Κόουλ Πάλμερ ουδέποτε, μεν, άκουσε από τους γιατρούς ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά προκειμένου αυτό να γίνει απόλυτα σίγουρο, χρειάζεται μέρες μακριά από τη δράση.

Όπως ανέφερε ο Έντσο Μαρέσκα, ο σούπερ σταρ της Τσέλσι θα μείνει εκτός για περίπου 20 μέρες και θα επιστρέψει - ευχή όλων να είναι στο 100% του - μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τον Οκτώβριο...

