Σεισμική αλλαγή στο ποδόσφαιρο: Η FIFA αλλάζει για πάντα τα πέναλτι!

Σεισμική αλλαγή στο ποδόσφαιρο: Η FIFA αλλάζει για πάντα τα πέναλτι!

Η FIFA βάζει τέλος στην επαναφορά της μπάλας σε χαμένο πέναλτι! Συγκεκριμένα, προωθείται μια «επανάσταση» που αφορά στην «εσχάτη των ποινών», με την οποία θα απαγορευτούν στο μέλλον τα ριμπάουντ.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σε περίπτωση χαμένου πέναλτι, θα καταλογίζεται αμέσως άουτ, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα έχει πάρει η μπάλα. Έτσι, ο εκτελεστής του πέναλτι θα έχει μόνο μία ευκαιρία να σκοράρει, ενώ οι συμπαίκτες του δεν θα περιμένουν πλέον στο όριο της περιοχής για πιθανή επιστροφή της μπάλας. Επίσης, δεν θα χρειάζονται πια κίτρινες κάρτες για πρόωρη είσοδο παικτών στη μεγάλη περιοχή.

Ασαφές παραμένει ακόμη τι θα ισχύει όταν η μπάλα επανέρχεται από το δοκάρι χωρίς να έχει επέμβει ο τερματοφύλακας.

Όπως εξήγησε ο Ισπανός πρώην διαιτητής Εδουάρδο Ιτουράλδε (58) στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, ο επικεφαλής των διαιτητών της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα (65), είναι μεγάλος θιασώτης της αλλαγής και θέλει οπωσδήποτε να την εφαρμόσει.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης αλλαγής τάσσεται και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο (55), καθώς φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία για τη ριζική αυτή μεταρρύθμιση.

Οι νέοι κανονισμοί θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ από τη σεζόν 2026/27. Αυτό σημαίνει πως το Μουντιάλ 2026 σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου) θα είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση με δυνατότητα για ριμπάουντ στα πέναλτι. Το τέλος μιας εποχής.

Η αλλαγή πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την International Football Association Board (IFAB), το μοναδικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να τροποποιεί ή να καταργεί κανονισμούς.

Ο Κολίνα είχε μιλήσει ήδη πριν από μερικούς μήνες για την «επανάσταση» στα πέναλτι. Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica είχε πει: «Θα είναι ευλογία για τους τερματοφύλακες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δυσκολεύονται πολύ να αποκρούσουν πέναλτι». Επίσης, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τους πολλούς παίκτες που περιμένουν στο όριο της περιοχής:

sdna.gr 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη