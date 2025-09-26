Ρατσισμός και διαιτητική απάθεια προκαλούν ανησυχία

Έντονο προβληματισμό προκάλεσαν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών οι καταγγελίες μελών μας και συγκεκριμένα ποδοσφαιριστών του Εθνικού Άχνας, για περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς από μερίδα φιλάθλων της Ανόρθωσης, στον πρόσφατο αγώνα στο Δασάκι, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Έντονη ανησυχία προκαλεί και η απαθής στάση του διαιτητή, ο οποίος δεν εφάρμοσε τους κανονισμούς, ως όφειλε, και δεν προστάτευσε τα μέλη μας. Συνεπώς, προκύπτει το εύλογο ερώτημα κατά πόσο όλοι οι διαιτητές είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τους ισχύοντες πειθαρχικούς κανονισμούς της ΚΟΠ που αφορούν τέτοια περιστατικά.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 13/08/2025, η ΚΟΠ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει αυτούσιους τους κανονισμούς της FIFA για ρατσιστική ή παρόμοια συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων. Ειδικότερα, ανάμεσα σε άλλα, προστέθηκαν τα ακόλουθα άρθρα:

(ε) Σε περίπτωση που σημειωθεί ρατσιστική κακοποίηση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο διαιτητής θα εφαρμόσει τη διαδικασία τριών βημάτων κατά των διακρίσεων της FIFA, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις εγκυκλίους. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον διαιτητή να: 1) να σταματήσει τον αγώνα, 2) να διακόψει προσωρινά τον αγώνα και 3) διακόψει οριστικά τον αγώνα.

(στ) Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος πέσει θύμα ρατσιστικής κακοποίησης από το κοινό κατά τη διάρκεια αγώνα μπορεί να ενημερώσει τον διαιτητή χρησιμοποιώντας τη σχετική χειρονομία, όπως περιγράφεται στους σχετικούς κανονισμούς της FIFA, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο διαιτητής μπορεί τότε να εφαρμόσει άμεσα το πρώτο βήμα της διαδικασίας τριών σταδίων κατά των διακρίσεων της FIFA, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Στη συνέχεια, η γηπεδούχος ομάδα και/ή η διοργανώτρια αρχή και/ή οι αρχές του σταδίου, θα πρέπει άμεσα να αποστείλουν το απαραίτητο προσωπικό στην αντίστοιχη περιοχή του σταδίου με σκοπό να σταματήσει η ρατσιστική κακοποίηση. Ο ποδοσφαιριστής ή ο αξιωματούχος μπορεί επίσης να υποδείξει το(τα) άτομο(α) που εμπλέκονται στην κακοποίηση και να ζητήσει, όταν αυτό είναι εφικτό, την απομάκρυνσή τους από το στάδιο. Εάν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση για λόγους ασφαλείας και η ρατσιστική κακοποίηση συνεχίζεται, ο διαιτητής μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας τριών σταδίων της FIFA κατά των διακρίσεων μέχρι να σταματήσει η κακοποίηση.

(ζ) Σε περιπτώσεις όπου η ρατσιστική κακοποίηση έχει διαπιστωθεί προσωπικά από τον διαιτητή και έχει εφαρμοστεί το δεύτερο βήμα της διαδικασίας της FIFA (δηλαδή, προσωρινή διακοπή αγώνα), ο ποδοσφαιριστής ή ο αξιωματούχος που υπέστη την κακοποίηση μπορεί να υποβάλει δήλωση θύματος στη Δικαστική Επιτροπή. Εάν το σωματείο που αφορά η υπόθεση δεν μπορεί να προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ή διευκρινήσεις που να αντικρούσουν την καταγγελλόμενη ρατσιστική κακοποίηση, τότε η δήλωση / καταγγελία του ποδοσφαιριστή ή του αξιωματούχου θα γίνεται αποδεκτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις, η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του αγώνα υπέρ του σωματείου που δεν ευθύνεται.

Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί την ΚΟΠ και την Επιτροπή Διαιτησίας να διασφαλίσουν πως όλοι οι διαιτητές είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους κανονισμούς και προετοιμασμένοι να τους εφαρμόσουν. Φαινόμενα ρατσισμού υποβαθμίζουν τον πολιτισμό της κοινωνίας μας, σπέρνουν τη διχόνοια και δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Η εξάλειψή τους αποτελεί συλλογική ευθύνη, ωστόσο οι διαιτητές καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση και πρόληψή τους εντός των γηπέδων. Συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς δείχνουν μηδενική ανοχή σε τέτοιες καταστάσεις.

Κατανοούμε πλήρως τη συναισθηματική φόρτιση που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές όταν γίνονται αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών. Ωστόσο, καλούμε τα μέλη μας να αποφεύγουν αντιδράσεις που, εν θερμώ, ενδέχεται να οξύνουν την κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να επιδεικνύουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Ακόμη και υπό τέτοιες συνθήκες, η συμπεριφορά τους πρέπει να αποτελεί πρότυπο. Είναι, επίσης, σημαντικό να θυμούνται οι ποδοσφαιριστές ότι η ρατσιστική συμπεριφορά που προέρχεται από μια μικρή μερίδα οπαδών δεν εκφράζει το σύνολο των φιλάθλων οποιασδήποτε ομάδας.

Εν κατακλείδι, οφείλουμε όλοι (θεσμικά όργανα, φιλάθλοι, ποδοσφαιριστές και παράγοντες), με κοινή προσπάθεια να διασφαλίσουμε πως το ποδόσφαιρο παραμένει χώρος αλληλοσεβασμού, αξιών και ενότητας.