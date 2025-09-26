ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν θα ανεχτούμε να καθοριστεί η τύχη ενός αγώνα από αποφάσεις διαιτητή»

Ο Ε.Τ του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Διαβάστε όσα είπε ο Φανούριος Κωνσταντίνου ενόψει του αγώνα του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ: 

Για το ματς με το ΑΠΟΕΛ: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παραδοσιακό ντέρμπι, πάντοτε έχουν μια ιδιαίτερη χροιά, Αντιλαμβανόμαστε ότι το ΑΠΟΕΛ παίζει στην έδρα του, έρχεται από συνεχόμενες νίκες όπως κι εμείς. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, το έχουμε ξανακάνει και έτσι πρέπει και τώρα».

Για τις δύο συνεχόμενες νίκες: «Μετρά καθαρά στο ψυχολογικό κομμάτι, αυτός που θα είναι συγκεντρωμένος μετά το πρώτο σφύριγμα θα μπορέσει να πάρει και τους τρεις βαθμούς».

Για το ότι πάνε χρόνια να πετύχει τρεις συνεχόμενες νίκες: «Αυτό φαίνεται και στο ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας τα τελευταία χρόνια»

Για μια πιθανή νίκη: «Θα βοηθήσει περισσότερο ψυχολογικά παρά βαθμολογικά».

Για τα αγωνιστικά: «Αύριο θα ξεκαθαρίζει, για Μάρκες, Ροντρίγκες και Βούρου, επιστρέφει ο Βάισμπεκ. Ο Βούρος έχει ένα χτύπημα στο γόνατο θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να προπονηθεί. ».

Για τον κόσμο: «Υπάρχει το γόητρο, ο κόσμος θέλει να βλέπει τέτοια παιχνίδια. Έγινε το αναμενόμενο sold out».

Για τους διαιτητές: «Είναι απλά τα πράγματα, αυτός οποίος θα σφυρίξει. Είναι αυτός που θα καθορίσει το μέλλον των Κύπριων διαιτητών στη συνέχεια. Αν χάσουμε δίκαια θα δώσουμε συγχαρητήρια, δεν θα ανεχτούμε να καθοριστεί η τύχη ενός αγώνα από αποφάσεις διαιτητή. Δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε ανθρώπινα λάθη, υπάρχει η βοήθεια του VAR. Θα αποδειχθεί αν μπορεί να ανταποκριθεί ή όχι. Από τη στιγμή που κρατά τη σφυρίχτρα κρατά και το μέλλον των Κύπριων διαιτητών».

Για τον κ. Κρεγκ: «Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη».

 

Διαβαστε ακομη