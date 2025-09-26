ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουρίνιο: Το σχόλιο του Special One για Παυλίδη και τις φήμες για Μπενζεμά

Ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να απαντήσει σε δημοσιογράφους για τον Παυλίδη και τους υπόλοιπους στράικερ της Μπενφίκα, καθώς και για τις φήμες περί μεταγραφής του Καρίμ Μπενζεμά στους «Αετούς».

Μετά το στραβοπάτημα της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη απέναντι στη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με το τελικό 1-1 να διαμορφώνεται στις καθυστερήσεις του αγώνα στο «Ντα Λουζ», ο Special One κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση της ομάδας του και ειδικότερα για τη θέση των επιθετικών.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε από τους ρεπόρτερ αν θα ήθελε τον Καρίμ Μπενζεμά στη Μπενφίκα, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν τον Γάλλο σταρ με την πορτογαλική ομάδα, διότι εμφανίζεται δυσαρεστημένος από τη ζωή στη Σαουδική Αραβία και σκέφτεται να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ. Να θυμίσουμε ότι ο Μουρίνιο είχε συνεργαστεί με τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας στη Ρεάλ Μαδρίτης την περίοδο 2010–2013.

Ο 62χρονος τεχνικός, ωστόσο, διέψευσε αυτά τα σενάρια, τονίζοντας πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους τρεις επιθετικούς που έχει. Οι τρεις φορ είναι: ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Φράνκο Ιβάνοβιτς και ο Ενρίκε Αραούχο. Επίσης, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να κινηθεί για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή κατά το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

