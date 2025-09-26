ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντιόγκο Ζότα: Ο Σλοτ επιβεβαίωσε πως η Λίβερπουλ πλήρωσε όλο τον μισθό στην οικογένειά του

Για ακόμη μια φορά ο σύλλογος από το Μερσεϊσάιντ απέδειξε πως τα ιδανικά είναι πάνω από κάθε άλλο πράγμα στη ζωή, με τον Άρνε Σλοτ να επιβεβαιώνει όσα είχαν διαρρεύσει για το συμβόλαιο του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.

Οι μνήμες από το τραγικό πρωινό της 3ης Ιουλίου είναι ακόμη «καθαρές», τόσο στον οργανισμό της Λίβερπουλ, όσο και σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό (και μη) πλανήτη. Τότε που τόσο αδόκητα, ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, σκορπίζοντας θλίψη παγκοσμίως.

Από πλευράς του, ο αγγλικός σύλλογος έκανε τα πάντα έτσι ώστε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Πορτογάλου, με διάφορες εκδηλώσεις τόσο εκτός όσο και εντός γηπέδου, με τους φιλάθλους των «Reds» να δημιουργούν ένα μνημείο έξω από το «Άνφιλντ» και την ομάδα να βάζει στη φανέλα και στα τζάκετ της σεζόν, ειδικό λογότυπο για τον Ζότα.

Ωστόσο, ακόμη μια κίνηση που αναδεικνύει το μεγαλείο των πρωταθλητών Αγγλίας, αφορά το συμβόλαιο του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή. Ημέρες μετά τον απρόσμενο χαμό του, είχε διαρρεύσει πως η Λίβερπουλ θα πληρώσει κανονικά τα χρήματα στην οικογένεια του παίκτη, καθώς το συμβόλαιό του είχε ισχύ έως το 2027. Η διαρροή όμως, έγινε πράξη.

Ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο TNT, αποκάλυψε πως οι ιδιοκτήτες του κλαμπ ήδη κατέβαλαν τα χρήματα στους οικείους του Ζότα, ύψους περίπου 15.5 εκατ. ευρώ, τονίζοντας μάλιστα πως ναι μεν αυτή η κίνηση μοιάζει φυσιολογική για τον κόσμο, αλλά στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν είναι.

«Οι ιδιοκτήτες των ομάδων συχνά δέχονται κριτική, όπως και οι προπονητές, αλλά ο τρόπος που χειρίστηκαν την κατάσταση ήταν σπουδαίος. Πλήρωσαν στη γυναίκα και τα παιδιά του όλα τα χρήματα που ορίζει το συμβόλαιο. Ίσως ο κόσμος να πιστεύει ότι αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο», είπε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός τεχνικός.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη