«Βγάλαμε αντίδραση,να εκμεταλλευτούμε αυτή τη νίκη»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Απόλλωνα, Σωφρόνη Αυγουστή, μετά το διπλό επί της Πάφου.

«Έδωσα συγχαρητήρια και στον προπονητή το κάνω και δημόσια. Συγχαρητήρια στην Πάφο για ότι έχει κάνει στην Ευρώπη. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία ποιοτική ομάδα. Σίγουρα ήμασταν απογοητευμένοι στην αρχή του πρωταθλήματος. Βγάλαμε αντίδραση, ήρθαμε με την πλάτη στο τοίχο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μία νέα ομάδα. Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη νίκη».