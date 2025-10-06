Ξύλο σε… σουίτα στο Εσπανιόλ-Μπέτις

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση της Εσπανιόλ με την Μπέτις (1-2) για την La Liga, με τον Πάου Λόπεθ να αποκρούει πέναλτι στο 103’ και να διασφαλίζει τη νίκη των Σεβιγιάνων.

Η ένταση… ξεχείλισε στις κερκίδες και μάλιστα καταγράφηκε σοβαρό επεισόδιο στις σουίτες. Αρκετοί βρέθηκαν να εμπλέκονται σε συμπλοκές αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στο χώρο που κάθονται επιφανείς φίλαθλοι των ομάδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στο ξύλο ήταν και ο Ζοάν Κολέτ, που είχε διατελέσει πρόεδρος της Εσπανιόλ από το 2012 μέχρι το 2016.

Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κάποιοι φιλοξενούμενοι οπαδοί σε σουίτα ήταν προκλητικοί στους πανηγυρισμούς τους για τη νίκη, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδραση από… γειτονικές σουίτες και να αρχίσουν οι γροθιές.

Esto ha pasado en uno de los palcos del RCDE Stadium entre aficionados de Real Betis y Espanyol, con el expresidente Joan Collet entre ellos.



🎥 @LTV_21 pic.twitter.com/U6K9Kx0Q47 — Offsider (@Offsider_ES) October 5, 2025

sport-fm.gr