Απολυτήριο στην ίδια αγωνιστική πατέρας και γιος, συν ένας άλλος γνώριμος

Ήδη έχει ανακοινωθεί από την Λάρισα ότι αποτελεί παρελθόν ο Γιώργος Πετράκης μετά την ήττα, στην έκτη αγωνιστική, με 5-2 από τον Βόλο, ενώ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα το διαζύγιο με τον Γιώργο Πετράκη, αφού στον Παναιτωλικό υπάρχει μεγάλη απογοήτευση μετά τη βαριά εκτός έδρας ήττα με 6-0 από τον Λεβαδειακό.

Σημειώνεται ότι η Λάρισα βρίσκεται στη 12η θέση με απολογισμό 0-4-2, ενώ ο Παναιτωλικός είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω με απολογισμό 1-1-4. Οι ομάδες του γιο και πατέρα Πετράκη αντίστοιχα, ξεπερνούν μονάχα τον Αστέρα Τρίπολης (0-2-4), ο οποίος προχώρησε κι αυτός σε αλλαγή προπονητή, αποδεσμεύοντας τον, επίσης γνώριμό μας από το πέρασμά του από το κυπριακό πρωτάθλημα (σ.σ. είχε εργαστεί στην ΑΕΛ), Σάββα Παντελίδη.