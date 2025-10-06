ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γυάλιζε το... μάτι της, έχει πολλά όμως να φτιάξει!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Γυάλιζε το... μάτι της, έχει πολλά όμως να φτιάξει!

Δεν έκανε τη φαντεζί εμφάνιση, γυάλιζε όμως το μάτι της ΑΕΛ στην αναμέτρηση με την Ανόρθωση.

Έδειξε από την αρχή διάθεση και περισσότερη θέληση για να πάρει τους τρεις βαθμούς, κάτι που είχε να πράξει από την πρεμιέρα. Και πήρε το ζητούμενο με θριαμβευτικό τρόπο (4-1) που σίγουρα τονώνει την αυτοπεποίθηση που είχε πέσει στα... πατώματα με τον Τραμετσάνι. Ο νέος «τιμονιέρης», Ούγκο Μαρτίνς, έφερε έναν άλλον αέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως λύθηκαν τα προβλήματα με μία νίκη. Κάθε άλλο, τώρα είναι που πρέπει να εγκύψει στις αδυναμίες και με την επανέναρξη να παρουσιάσει η ΑΕΛ μία πιο σταθερή εικόνα που θα φέρει και σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων. Ο Πορτογάλος τεχνικός είδε αρκετούς παίκτες να ανεβάζουν στροφές και να έρχεται στο τέλος μία εύκολη νίκη.

Τα 95ά γενέθλια, όπου υπήρξαν διάφορα events τόσο την Παρασκευή με το γκαλά όσο και το Σάββατο με το εκπληκτικό σόου με τα drones, γιορτάστηκαν με θετική διάθεση. Και τώρα η ΑΕΛ πάει στη διακοπή με ηρεμία και σαφώς λιγότερη πίεση. Σίγουρα οι εφτά βαθμοί δεν είναι σούπερ απολογισμός, όμως είναι κοντά στον στόχο της εξάδας. Η διακοπή δίνει τη δυνατότητα και στους τραυματίες (Ζόκε - Στεφάνοβιτς) να καλύψουν χαμένο έδαφος αλλά ειδικά ο πρώτος είναι δύσκολο να προλάβει να είναι παρών με την επανέναρξη και την αναμέτρηση με τον Άρη (18/10).

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Διαβαστε ακομη