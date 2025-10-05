Απόλλωνας: Όταν το ταβάνι... παίζεται σε κάθε αγωνιστική

Ξεκίνησε με δύο διαδοχικές ήττες από Άρη και Freedom24 Krassava Ένωση Νέων Ύψωνα, επανήλθε στον δρόμο των επιτυχιών με νίκες απέναντι στην Πάφος FC και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, ενώ επέστρεψε στα αρνητικά αποτελέσματα στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο λόγος για τον Απόλλωνα που τώρα επικράτησε του Ακρίτα και επανήλθε και πάλι στις επιτυχίες.

Το ερώτημα που εγείρεται είναι ποια θα είναι η συνέχεια για τους κυανόλευκους, οι οποίοι από τη μία έδειξαν ότι έχουν δυνατότητες και ποιότητα στο ρόστερ τους, αλλά από την άλλη τους λείπει η σταθερότητα.

Μένει να δούμε ποιο είναι τελικά το ταβάνι της ομάδας του Σωφρόνη Αυγουστή για τη φετινή χρονιά.