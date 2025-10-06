Ο Σπινατσόλα στην θέση του Πολιτάνο στις κλήσεις της Ιταλίας

Ο Πολιτάνο τραυματίσθηκε, εχθές, στον μηρό και αντικαταστάθηκε από τον Σπινατσόλα στο 50ό λεπτό της νίκης με 2-1 επί της Τζένοα για την Serie A.

Οι «Ατζούρι» θα αντιμετωπίσουν την Εσθονία στις 11 Οκτωβρίου στο Ταλίν και τρεις ημέρες αργότερα, θα φιλοξενήσουν το Ισραήλ στο Ούντινε, όπου έχουν προγραμματισθεί φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στην πόλη για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στην Γάζα.

Η Ιταλία, που δεν έχει προκριθεί στα τελευταία δύο Παγκόσμια Κύπελλα, είναι δεύτερη στον 1ο Όμιλο, έξι βαθμούς πίσω από την Νορβηγία, αλλά με έναν αγώνα λιγότερο.

Υπενθυμίζεται, ότι μόνο η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου προκρίνεται απευθείας στο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

sdna.gr