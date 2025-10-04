Αυγουστή: «Όλοι φώναζαν για το πέναλτι του Μόργκαν»

Ικανοποιημένος τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την εμφάνιση παρουσιάστηκε ο Σωφρόνης Αυγουστή στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης», όπου βρήκε τον Απόλλωνα νικητή με 2-0 επί του Ακρίτα.

«Αυτό το γήπεδο έχει δώσει στην ομάδα έξι βαθμούς και καλές εμφανίσεις. Θα χτίσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα έχουμε τον χρόνο να ηρεμήσουμε και να ξεκουραστούμε», είπε και πρόσθεσε:

«Θα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να βγαίμε πιο ψηλά. Πιστεύω στα παιδιά, πιστεύω σε αυτό το γκρουπ. Μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα, διορθώνοντας κάποια πράγματα. Θέλουμε όλους τους παίκτες, να είμαστε ένα δυνατό σύνολο, όχι μόνο στα παιχνίδια αλλά και στις προπονήσεις. Κρατάμε το μηδέν, την εμφάνιση και τους τρεις βαθμούς»,

Όσον αφορά τα σημεία που θέλει η βελτίωση η ομάδα του, δήλωσε: «Θέλω να γίνουμε πιο κάθετοι, πιο απαιτητικοί στο μισό του αντιπάλου, πιο δημιουργικοί. Όταν είναι στο 100% οι παίκτες θα το δούμε».

Σε ερώτηση, για το πότε θα επιστρέψει ο Βούρος, απάντησε:: «Όλοι φώναζαν για το πέναλτι του Μόργκαν. Πριν υπήρχε μια φάση με τον Μπράουν, αν δινόταν, ο Βούρος θα ήταν μαζί μας γιατί σε αυτή τη φάση τραυματίστηκε. Μας στοίχησε και δεν ξέρω πόσο θα μας στοιχίσει γιατί έχει οστικό οίδημα στο γόνατο. Κάποια πράγματα είναι λεπτομέρειες. Χάσαμε ένα πολύτιμο ποδοσφαιριστή και έγινε ένα μεγάλο θέμα για το πέναλτι του Μπράουν. Ναι ήταν πέναλτι, αλλά στην προηγούμενη φάση ήταν πέναλτι πάνω στον Μπράουν, πριν να πάει η μπάλα στο κόρνερ»..

