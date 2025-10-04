ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυγουστή: «Όλοι φώναζαν για το πέναλτι του Μόργκαν»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αυγουστή: «Όλοι φώναζαν για το πέναλτι του Μόργκαν»

Όλα όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Ικανοποιημένος τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την εμφάνιση παρουσιάστηκε ο Σωφρόνης Αυγουστή στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης», όπου βρήκε τον Απόλλωνα νικητή με 2-0 επί του Ακρίτα.

«Αυτό το γήπεδο έχει δώσει στην ομάδα έξι βαθμούς και καλές εμφανίσεις. Θα χτίσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα έχουμε τον χρόνο να ηρεμήσουμε και να ξεκουραστούμε», είπε και πρόσθεσε: 

«Θα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να βγαίμε πιο ψηλά. Πιστεύω στα παιδιά, πιστεύω σε αυτό το γκρουπ. Μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα, διορθώνοντας κάποια πράγματα. Θέλουμε όλους τους παίκτες, να είμαστε ένα δυνατό σύνολο, όχι μόνο στα παιχνίδια αλλά και στις προπονήσεις. Κρατάμε το μηδέν, την εμφάνιση και τους τρεις βαθμούς», 

Όσον αφορά τα σημεία που θέλει η βελτίωση η ομάδα του, δήλωσε: «Θέλω να γίνουμε πιο κάθετοι, πιο απαιτητικοί στο μισό του αντιπάλου, πιο δημιουργικοί. Όταν είναι στο 100% οι παίκτες θα το δούμε».

Σε ερώτηση, για το πότε θα επιστρέψει ο Βούρος, απάντησε:: «Όλοι φώναζαν για το πέναλτι του Μόργκαν. Πριν υπήρχε μια φάση με τον Μπράουν, αν δινόταν, ο Βούρος θα ήταν μαζί μας γιατί σε αυτή τη φάση τραυματίστηκε. Μας στοίχησε και δεν ξέρω πόσο θα μας στοιχίσει γιατί έχει οστικό οίδημα στο γόνατο. Κάποια πράγματα είναι λεπτομέρειες. Χάσαμε ένα πολύτιμο ποδοσφαιριστή και έγινε ένα μεγάλο θέμα για το πέναλτι του Μπράουν. Ναι ήταν πέναλτι, αλλά στην προηγούμενη φάση ήταν πέναλτι πάνω στον Μπράουν, πριν να πάει η μπάλα στο κόρνερ»..

 

 

«

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η επιστροφή της ΑΕΛ, ο κατήφορος της Ανόρθωσης και η... ανάσα του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού - Μέσα» ο Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Μαρτίνς: «Μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε»

ΑΕΛ

|

Category image

Κετσπάγια: «Η ομάδα έχει τις δυνατότητες να μείνει κατηγορία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλα όσα έγιναν στον θρίαμβο της ΑΕΛ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξόρκισε την κατάρα η ΑΕΛ απέναντι στην Ανόρθωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα η ΑΕΛ και πότισε και άλλο... δηλητήριο την Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Το ότι έχουμε τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση κάτι σημαίνει»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Μπάγερν απ’ τα… αποδυτήρια και ήδη απομακρύνεται απ’ τους διώκτες της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή: «Όλοι φώναζαν για το πέναλτι του Μόργκαν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέο... σοκ στο Λονδίνο για τη Λίβερπουλ που έχασε στο 90+6΄ από τη Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τιμώρησε» την... πρώην και δεν το πανηγύρισε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ακρίτας - Απόλλων:Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στην... αγαπημένη του έδρα επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή και νίκη στον πόντο για τον ΑΠΟΕΛ επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη