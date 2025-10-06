Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο αγώνα ΜΜΑ για τα γενέθλιά του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λάτρης των μαχητικών αθλημάτων, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει έναν αγώνα MMA στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80ά γενέθλιά του.

«Στις 14 Ιουνίου του επόμενου έτους, θα έχουμε έναν μεγάλο αγώνα UFC στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, για τα 250α «γενέθλια» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο ότι ένα event MMA θα διοργανωθεί στον Λευκό Οίκο για να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία ήταν η 4η Ιουλίου, που είναι η εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

