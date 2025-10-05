Ο χορός των εκατομμυρίων!

Τα τελευταία χρόνια η Cyprus League by Stoiximan παρουσιάζει σημαντική δυναμική, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι σύλλογοι να ενισχυθούν σημαντικά και να αλλάξει η εικόνα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Με την Πάφος FC και τον Άρη να αναδιαμορφώνουν τον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας, μερικοί μεγάλοι σύλλογοι αναζήτησαν επενδυτική στήριξη, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και διεκδικητές τίτλων. Σε αυτό το νέο σκηνικό, η παρουσία επενδυτών δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για κάθε ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί.

Με τη συνολική αξία των ρόστερ της Cyprus League by Stoiximan να εκτιμάται από το Transfermarkt στα 143,33 εκατομμύρια ευρώ, η Πάφος FC φιγουράρει καθαρά στην πρώτη θέση της λίστας. Η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της ανέρχεται σε 25,80 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική των επενδυτών να διατηρήσουν την ομάδα σε υψηλό επίπεδο, με στόχο τις διακρίσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Άρης, η έτερη νέα δύναμη του κυπριακού ποδοσφαίρου, με την αξία του ρόστερ του να εκτιμάται στα 19,48 εκατομμύρια.

Στην τρίτη θέση συναντάμε την Ομόνοια που στόχευσε περισσότερο σε ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής που έχουν σημαντική χρηματιστηριακή αξία. Αποτέλεσμα τούτου είναι να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 17,48 εκατομμύρια, ενώ ακολουθεί ο Απόλλωνας με 15,08. Ο ΑΠΟΕΛ, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, διατηρεί ένα ρόστερ υψηλής αξίας που εκτιμάται στα 14,33 εκατομμύρια, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί με 12,50. Η πρώτη επτάδα κλείνει με την ΑΕΛ, η οποία καταγράφει 9,28 εκατομμύρια.

Στη συνέχεια της λίστας βρίσκεται η Ανόρθωση με 8,13 εκατομμύρια, ο Εθνικός Άχνας με 4,88 και η Ομόνοια Αραδίππου με 4,78. Από τις νεοφώτιστες ομάδες, η Freedom24 Krassava Ε.Ν.Υ. παρουσιάζει το πιο ακριβό ρόστερ με 3,53 εκατομμύρια, ενώ ακολουθούν η Ε.Ν.Π. με 3,25 και ο Ακρίτας με 3,00. Τελευταίος στη λίστα είναι ο Ολυμπιακός με 1,85 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά η κατάταξη των ομάδων με βάση τη χρηματιστηριακή αξία των ρόστερ τους:

1. Πάφος FC 25,80

2. Άρης 19,48

3. Ομόνοια 17,48

4. Απόλλων 15,08

5. ΑΠΟΕΛ 14,33

6. ΑΕΚ 12,50

7. ΑΕΛ 9,28

8. Ανόρθωση 8,13

9. Εθνικός Άχνας 4,88

10. Ομόνοια Αρ. 4,78

11. Freedom24 Krassava Ε.Ν.Υ 3,53

12. Ε.Ν.Π. 3,25

13. Ακρίτας 3,00

14. Ολυμπιακός 1,85