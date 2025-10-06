ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παπαδόπουλος για διαιτησία: «Ήταν τηλεοπτικό το ματς, οι καθηγητές διαιτησίας που θα αναλύσουν τις φάσεις»

Παπαδόπουλος για διαιτησία: «Ήταν τηλεοπτικό το ματς, οι καθηγητές διαιτησίας που θα αναλύσουν τις φάσεις»

Ο Κώστας Παπαδόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του Ε/Τ του Άρη στον απόηχο της ισοπαλίας (0-0) του αγώνα με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. 

Για την ισοπαλία με την Ομόνοια: «Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που υπό άλλες όταν αγωνίζεσαι με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά, το να παίρνεις την ισοπαλία θα ήταν ένα αποτέλεσμα που μας άφηνε ικανοποιημένους. Αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι σκεφτόμασταν ότι θα παίρναμε τους τρεις βαθμούς. Πήραμε τον ένα βαθμό και συνεχίζουμε. Δεν θεωρώ ότι η Ομόνοια έκανε πάνω από 3-4 καλές στιγμές για να σκοράρει. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το πλάνο και καταφέραμε να κρατήσουμε τουλάχιστον τον ένα βαθμό».

Για την είσοδο των Κακουλλή και Μαγιαμπέλα: «Βοήθησαν οι δυο αλλαγές, έδωσαν ταχύτητα στην ομάδα».

Για το χαμένο πέναλτι του Γκόλντσον: «Ένοιωσε δυνατός, ζήτησε να πάρει ο ίδιος την εκτέλεση. Ούτε ο πρώτος είναι που χάνει πέναλτι, ούτε ο τελευταίος».

Για τη διαιτησία και τα παράπονα της Ομόνοιας: «Δεν σχολιάζομε τη διαιτησία. Διάβασα και τις δηλώσεις του κ. Μπεργκ, Το παιχνίδι ήταν τηλεοπτικό, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Υπάρχουν αρκετοί καθηγητές διαιτησίας που θα αναλύσουν τις φάσεις».

Για την αντίδραση των Ομονοιατών σε Χάμπο και Κακουλλή: «Η συμπεριφορά και των δυο ήταν άψογη. Είναι παίκτες του Άρη. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για το Άρη».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Έχουμε εννιά διεθνείς και η προσοχή μας είναι στο να επιστρέψουν όλοι υγιείς. Οι παίκτες που αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα θα είναι όλοι διαθέσιμοι με εξαίρεση τον Κακόριν».

 

