Αυτό που μπορεί ο ίδιος να αλλάξει, θα το αλλάξει

Ο Νορβηγός προπονητής στάθηκε ωστόσο και σε κάτι άλλο που κατά την άποψη μου, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. «Ανεξάρτητα με το τι έγινε στο γήπεδο, μπορούσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ομόνοιας.

Σωστά λοιπόν ο προπονητής του τριφυλλιού εστίασε σε ένα παράγοντα που μπορεί ο ίδιος και η ομάδα του μέσα από τη δουλειά τους να αλλάξει και τελικά να καθορίσει ένα παιχνίδι τύπου Άρη.

Η Ομόνοια έφτιαξε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει ένα γκολ. Με το παιχνίδι να εξελίσσεται όπως το χθεσινό (5/10), εάν η Ομόνοια έφτανε πρώτη στο γκολ, δύσκολα θα έχανε το τρίποντο.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομόνοια απέδειξε κόντρα στον Άρη πως ακόμα και μετά από ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην Μάιντς τις προηγούμενες ημέρες, είχε την ενέργεια και επιβλήθηκε του αντιπάλου. Το λέω αυτό γιατί αποτελούσε αυτό ένα ζήτημα πριν την σέντρα του ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής.

Το ισόπαλο 0-0 στο ΓΣΠ σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για την Ομόνοια. Ούτε η ομάδα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της. Και επιτέθηκε και πλαγιοκόπησε και απείλησε τον αντίπαλο. Απλώς αυτή την φορά δεν πιστοποίησε την υπεροχή της μ΄ένα γκολ.