Γι' αυτό επέλεξε Απόλλωνα ο Καρρεάσο - «Είμαι παίκτης που παίζει με την καρδιά»

Στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μίλησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα, Μαρσελίνο Καρρεάσο. Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα μας, στη σημασία που είχε η πρόταση του Απόλλωνα, αλλά και στους προσωπικούς του στόχους για τη νέα σεζόν.

Marcelino, καλωσόρισες στον Απόλλωνα. Πώς νιώθεις που βρίσκεσαι στην Κύπρο και στην ομάδα μας;

Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Νιώθω πολύ καλά. Από την πρώτη στιγμή όλοι με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω να φανώ αντάξιος και να βοηθήσω την ομάδα. Τι με έκανε να πω το “ναι”; Είχα συμπαίκτες στη CSKA που έπαιξαν εδώ στο παρελθόν, τον Πίττα και τον Ίλιαν, οι οποίοι με παρακίνησαν. Μου μίλησαν για έναν μεγάλο σύλλογο και μια όμορφη πόλη.

Γνώριζες πράγματα για τον Απόλλωνα και το κυπριακό ποδόσφαιρο πριν έρθεις;

Ναι, ήξερα. Έχω έναν πολύ καλό μου φίλο από τη Βενεζουέλα που αγωνίζεται στην Κύπρο, τον Τσακόν της ΑΕΚ Λάρνακας, και μου μίλησε με πολύ καλά λόγια για το πρωτάθλημα. Ήθελα να το ζήσω και να το απολαύσω.

Μίλησες με τον Πίττα και τον Ίλιαν πριν έρθεις όπως μας είπες. Τι σου είπαν και ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που τους έκανες;

Ναι, μίλησα και με τους δύο. Μου είπαν πως ο Απόλλωνας είναι σοβαρός σύλλογος, με πολλούς και απαιτητικούς φιλάθλους που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό.

Ρώτησα πώς είναι η πόλη, ήθελα να είναι ένα πολύ καλό περιβάλλον για μένα και την οικογένειά μου.

Έφτασες στον Απόλλωνα τον Σεπτέμβριο. Τι σε έκανε να περιμένεις ως τώρα για να επιλέξεις ομάδα;

Ήθελα μια σοβαρή πρόταση. Υπήρχαν πολλές συζητήσεις με διάφορες ομάδες, αλλά μόνο ο Απόλλωνας είχε από την αρχή μια σταθερή, σοβαρή πρόταση. Αυτό με έφερε εδώ.

Ήταν μόνο ενδιαφέρον δηλαδή πιο πριν από άλλες ομάδες;

Ναι, ήταν περισσότερο ενδιαφέρον από ομάδες από διάφορες χώρες όπως την Τουρκία, Ρωσία, Βραζιλία, Ουγγαρία, Μεξικό, ΗΠΑ. Όμως πιστεύω στον Θεό και στα σχέδιά Του. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Η απόφαση του Θεού ήταν να είμαι εδώ, γιατί εδώ θα πετύχω και θα έχω καλύτερο μέλλον.

Πώς ήταν η προσαρμογή σου στην Ευρώπη;

Ήταν πολύ καλή. Ήρθα στην CSKA Σόφιας και ήταν σημαντικό βήμα για την καριέρα μου. Προσαρμόστηκα εύκολα, έπαιξα καλά και ήταν εμπειρία που με σημάδεψε. Πάντα θα είμαι ευγνώμων σε αυτή την ομάδα και την πόλη, γιατί εκεί γεννήθηκε και η κόρη μου. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός τόπος για μένα.

Γιατί δεν έμεινες εκεί;

Δύσκολη ερώτηση γιατί εκεί εξελίχθηκα ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής. Έφυγα γιατί έτσι τα έφερε ο Θεός. Πλέον βλέπω το παρόν και το ότι είμαι στον Απόλλωνα και στη Λεμεσό.

Όλο αυτό το διάστημα προπονήσουν μόνος σου;

Ναι, προπονούμουν μόνος μου στην Κολομβία.

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος να βοηθήσεις την ομάδα;

Είμαι πάντα έτοιμος. Αν ο προπονητής με χρειαστεί, θα παίξω. Πρέπει πάντα να είμαστε προετοιμασμένοι για την ευκαιρία, ωστόσο χρειάζομαι χρόνο για να ανακτήσω τη φυσική μου κατάσταση.

Είσαι ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Πού αισθάνεσαι πιο άνετα;

Στη CSKA αγωνιζόμουν ως “6” και ως “8”, και εκεί ένιωσα πιο άνετα ενώ στο παρελθόν αγωνιζόμουν και ως εξτρέμ. Πλέον προτιμώ τη θέση στο “8” νιώθω άνετα στο χώρο του κέντρου.

Πώς θα περιέγραφες το στυλ παιχνιδιού σου;

Είμαι παίκτης που παίζει με την καρδιά. Μου αρέσει να βοηθάω την ομάδα, να δίνω τα πάντα μέσα στο γήπεδο.

Ποιο θεωρείς το δυνατό σου σημείο;

Το παιχνίδι με την μπάλα. Μου αρέσει να έχουμε την κατοχή και να πιέζουμε ψηλά. Δεν θέλω η ομάδα μου να κλείνεται πίσω. Δυνατό μου σημείο είναι η επιθετικότητα, να πιέζω την αντίπαλο ομάδα σε όλο το γήπεδο.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για τη φετινή σεζόν;

Πάνω απ’ όλα, να αποφύγω τους τραυματισμούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για κάθε ποδοσφαιριστή. Με την ομάδα, στόχος μας είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στους φιλάθλους;

Να μας στηρίζουν στο γήπεδο, είναι ο 12ος παίκτης της ομάδας. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και σε κάθε αγώνα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Θέλω να δουν έναν νέο Marcelino γεμάτο ενέργεια.

Γιατί επέλεξες το νούμερο 21;

Γιατί με αυτό το νούμερο έκανα το ντεμπούτο μου. Το έχω και τατουάζ. Είναι ξεχωριστό για μένα.