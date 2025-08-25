Όλα εντάξει με Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα, έβαλε υπογραφή

Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Λάζαρ Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα, αφού ο ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Λάζαρ Μάρκοβιτς, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις του ποδοσφαιριστή στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία αγωνιζόμενος με τα κυανόλευκα».