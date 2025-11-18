ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Εκτός ο Μάρκες, αγώνα δρόμου για Βέισμπεκ, Μαλεκκίδη και Γκασπάρ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Εκτός ο Μάρκες, αγώνα δρόμου για Βέισμπεκ, Μαλεκκίδη και Γκασπάρ»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου μίλησε στην εκπομπή  «Δώδεκα στα ΣΠΟΡ» για την προετοιμασία της ομάδας για το ντέρμπι με την Ομόνοια, τα αγωνιστικά προβλήματα αλλά και τους στόχους των κυανολεύκων για τη φετινή σεζόν. 

Για τα αγωνιστικά: «Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε από την άποψη ότι υπήρχε διήμερο ρεπό. Σίγουρος απόντας ο Πέδρο Μάρκες που θα είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Γκασπάρ, Μαλεκκίδης και Βαϊσμπέκ, αξιολογούνται καθημερινά, υπάρχουν μέρες και θα δούμε. Δεν μπορώ να πω αν οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους ή εναντίον τους. Αυτή την ερώτηση να μου την κάνετε Παρασκευή μεσημέρι».

Για τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νίκη: «Συγκέντρωση, πάθος και κυνικότητα. Θα συμφωνήσω εκατό τοις εκατό πως δεν συμπεριφερθήκαμε με κυνισμό σε κάποιες περιπτώσεις και χάθηκαν σημαντικοί βαθμοί. Όταν θες να κερδίσεις ντέρμπι, πρέπει να δημιουργήσεις και να σκοράρεις και είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσουμε, παίζουμε στην έδρα μας. Περιμένουμε γύρω στις 6.000 κόσμου και στην Ομόνοια 800 εισιτήρια που της αναλογούν».

Και συνέχισε για τον στόχο της εξάδας: «Να εισέλθω στην εξάδα χωρίς να έχω στόχους στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος είναι δώρον άδωρον. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στις θέσεις που οδηγούν σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και πιστεύω ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Γενικότερα η ομάδα, στα τελευταία τρία παιχνίδια άρχισε σιγά-σιγά να φτιάχνει το δικό της χαρακτήρα και τη νοοτροπία, άσχετά αν δεν είχαμε το απόλυτο των εννέα βαθμών. Υπάρχει αρκετός χρόνος και ανυπομονησία, το να αγωνίζεσαι με την πρωτοπόρο, είναι αρκετά τα κίνητρα και θα διεκδικήσουμε τη νίκη».

«Δείχνουμε μια ασυνέπεια απέναντι σε ομάδες τις οποίες ο Απόλλωνας έπρεπε να κερδίσει με κάθε τρόπο και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό. Έχουμε τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι στην έδρα μας, με την ΑΕΛ τυπικά φιλοξενούμενοι. Για εμάς ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα, χρειάζεται συγκέντρωση και πάθος. Όσον αφορά στα μεταγραφικά, δεν είναι της παρούσης αλλά κάποια στιγμή θα ανοίξει και το κεφάλαιο αυτό», σχολίασε στη συνέχεια.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα δώσει Αντερέγκεν και Μπρένο, με δυο προϋποθέσεις

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κούμαν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που να είναι καλύτερες από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε λογαριασμό με το εθνόσημο βάζοντας γκολάρα ο Ανδρέου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τι είναι το Cloudflare και πώς μια «αόρατη» υπηρεσία παρέλυσε το ίντερνετ παγκοσμίως

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Δεν βλέπει... κανέναν η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, 5/5 με τεσσάρα και φουλάρει για Euro!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Εσθονία 2-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

Ελλάδα

|

Category image

To διάστημα της «καταστροφής»

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Μπορεί να βάλω 100 γκολ και να μην πάρω τη ''Χρυσή Μπάλα''»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ιδιοκτήτης της Krasava ανακοίνωσε συνεργασία με τη Γιουβέντους

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Εθνική: Ενδεκάδα με 10 αλλαγές από Μάντζιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το 2026 θα βρει τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην επαναδιεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

AUTO MOTO

|

Category image

Θεωρία συνομωσίας ή πραγματικότητα; Ο Μάικ Ντιν μίλησε για το «στημένο» πρωτάθλημα της Σίτι το 2012

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη