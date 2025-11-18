«Εκτός ο Μάρκες, αγώνα δρόμου για Βέισμπεκ, Μαλεκκίδη και Γκασπάρ»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου μίλησε στην εκπομπή «Δώδεκα στα ΣΠΟΡ» για την προετοιμασία της ομάδας για το ντέρμπι με την Ομόνοια, τα αγωνιστικά προβλήματα αλλά και τους στόχους των κυανολεύκων για τη φετινή σεζόν.

Για τα αγωνιστικά: «Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε από την άποψη ότι υπήρχε διήμερο ρεπό. Σίγουρος απόντας ο Πέδρο Μάρκες που θα είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Γκασπάρ, Μαλεκκίδης και Βαϊσμπέκ, αξιολογούνται καθημερινά, υπάρχουν μέρες και θα δούμε. Δεν μπορώ να πω αν οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους ή εναντίον τους. Αυτή την ερώτηση να μου την κάνετε Παρασκευή μεσημέρι».

Για τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νίκη: «Συγκέντρωση, πάθος και κυνικότητα. Θα συμφωνήσω εκατό τοις εκατό πως δεν συμπεριφερθήκαμε με κυνισμό σε κάποιες περιπτώσεις και χάθηκαν σημαντικοί βαθμοί. Όταν θες να κερδίσεις ντέρμπι, πρέπει να δημιουργήσεις και να σκοράρεις και είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσουμε, παίζουμε στην έδρα μας. Περιμένουμε γύρω στις 6.000 κόσμου και στην Ομόνοια 800 εισιτήρια που της αναλογούν».

Και συνέχισε για τον στόχο της εξάδας: «Να εισέλθω στην εξάδα χωρίς να έχω στόχους στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος είναι δώρον άδωρον. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στις θέσεις που οδηγούν σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και πιστεύω ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Γενικότερα η ομάδα, στα τελευταία τρία παιχνίδια άρχισε σιγά-σιγά να φτιάχνει το δικό της χαρακτήρα και τη νοοτροπία, άσχετά αν δεν είχαμε το απόλυτο των εννέα βαθμών. Υπάρχει αρκετός χρόνος και ανυπομονησία, το να αγωνίζεσαι με την πρωτοπόρο, είναι αρκετά τα κίνητρα και θα διεκδικήσουμε τη νίκη».

«Δείχνουμε μια ασυνέπεια απέναντι σε ομάδες τις οποίες ο Απόλλωνας έπρεπε να κερδίσει με κάθε τρόπο και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό. Έχουμε τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι στην έδρα μας, με την ΑΕΛ τυπικά φιλοξενούμενοι. Για εμάς ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα, χρειάζεται συγκέντρωση και πάθος. Όσον αφορά στα μεταγραφικά, δεν είναι της παρούσης αλλά κάποια στιγμή θα ανοίξει και το κεφάλαιο αυτό», σχολίασε στη συνέχεια.