Θύμισε Σωφρόνη μόνο στο φινάλε

Δεν ήταν αυτός ο Απόλλωνας που ήθελαν να δουν οι φίλοι του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη. Ουσιαστικά, οι κυανόλευκοι… θύμισαν ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή μόνο στο τελευταίο μισάωρο της αναμέτρησης όταν μείωσαν με τον Βεϊσμπέκ και θα μπορούσαν, με τις ευκαιρίες που βρήκαν, να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Όμως, από την άλλη, κάποιος μπορεί να υποστηρίξει -και θα έχει δίκιο- ότι ο Άρης είχε τη δυνατότητα με τις ευκαιρίες που δημιούργησε να καθαρίσει νωρίτερα τον αγώνα. Ο Απόλλωνας για περίπου 70 λεπτά δεν είχε ρυθμό, παρουσιάστηκε ασύνδετος και το πλήρωσε.

Ωστόσο, η εμφάνιση του τελευταίου ημιώρου, το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου η ομάδα θα είναι πιο έτοιμη και η ενσωμάτωση στην ενδεκάδα παικτών που έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν επίπεδο τον Απόλλωνα, όπως οι Μπράουν και Μάρκοβιτς, αφήνουν αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια.

Πλέον η προσοχή στρέφεται στον αγώνα της Παρασκευής (20:00) με τη Freedom24 Krasava E.N.Y. στο «Alphamega». Ειδικά μετά την ήττα στην πρεμιέρα, η νίκη αποτελεί επιτακτική ανάγκη.