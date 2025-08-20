Βγήκε και το φιρμάνι του Απόλλωνα για Μάρκοβιτς

Mε επίσημη ανακοίνωση ο Απόλλωνας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λαζάρ Μάρκοβιτς. H συμφωνία είναι για έναν χρόνο με προοπτική επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

H ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Σέρβο διεθνή ποδοσφαιριστή Λάζαρ Μάρκοβιτς μέχρι τον Μάιο του 2026, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη μια σεζόν.

Ο Μάρκοβιτς είναι 31 ετών (γεν. 02/03/1994) και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, με πολυετή εμπειρία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και συλλόγους όπως η Μπενφίκα και η Λίβερπουλ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, όπου αναδείχθηκε και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Σερβίας, προτού πάρει μεταγραφή στη Μπενφίκα (2013-14) με την οποία έφτασε στον τελικό του Europa League και κατέκτησε το νταμπλ Πορτογαλίας.

Το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού σε Φενέρμπαχτσε, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Χαλ Σίτι και Άντερλεχτ.

Επέστρεψε στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτιζάν και ακολούθως αγωνίστηκε στις Γκαζιέντεπ και Τραμπζονσπόρ.

Τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Μπανίγιας με την οποία συμπλήρωσε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σκοράροντας επτά γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ.

Ο ποδοσφαιριστής σημείωσε 22 συμμετοχές με την εθνική Σερβίας και πέτυχε τρία γκολ.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες για να περάσει από τη διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων και, ακολούθως, να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τον Απόλλωνα.