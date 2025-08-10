ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο μπλοκάκι του Αυγουστή ο Τζαχάνμπακς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο μπλοκάκι του Αυγουστή ο Τζαχάνμπακς

Ακόμη μία κίνηση από το... πάνω ράφι ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν στον Απόλλωνα.

Προσθήκη ποδοσφαιριστή που να παίξει στα άκρα της επίθεσης αναζητά ο Απόλλωνας και μάλιστα υπάρχει... διάθεση από τους διοικούντες για υπέρβαση. Και οι τελευταίες πληφορορίες που βγαίνουν από το ρεπορτάζ της Λεμεσιανής ομάδας αναφέρουν πως ο Αλίρεζα Τζαχάνμπακς αποτελεί τη Νο1 προτεραιότητα του Σωφρόνη Αυγουστή.

Πρόκειται για Ιρανό διεθνή με Ολλανδικό διαβατήριο ο οποίος αύριο (11/08) γίνεται 32 χρονών. Αφού αρχικά έπαιξε σε ομάδες της χώρας του, η Ναϊμέγκεν έγινε η πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη. Και συνέχισε μετά στην Αλκμάαρ όπου με τις παρουσίες του, έστρεψε πάνω του τα βλέμματα. Η Μπράιτον έτσι έβαλε το χέρι στην τσέπη και τον απέκτησε έναντι 22,5 εκατομμυρίων.

Μετά την Αγγλία επέστρεψε ξανά στην Ολλανδία για τη Φέγενορντ όπου θήτευσε για τρία χρόνια ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η Χέρενφεϊν.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αν μπορούσε να μιλήσει, τι θα έλεγε ο τεράστιος Μίμης στον Γιόβιτς;

Απόψεις

|

Category image

Πανό κατά της UEFA στον τελικό του Community Shield από τους φίλους της Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο μπλοκάκι του Αυγουστή ο Τζαχάνμπακς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η κάρτα φιλάθλου και το δεδομένο

Απόψεις

|

Category image

Αυτοί είναι οι «αγαπημένοι» παίκτες του Γκουαρντιόλα στο ΝΒΑ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόταση... μαμούθ του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη!

Ελλάδα

|

Category image

Δείχνει πως βαδίζει στο σωστό δρόμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη Σουηδία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι ιταλοί έχουν βάλει τον Παναθηναϊκό στην pole position για την απόκτηση του Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη