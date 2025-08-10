Στο μπλοκάκι του Αυγουστή ο Τζαχάνμπακς

Προσθήκη ποδοσφαιριστή που να παίξει στα άκρα της επίθεσης αναζητά ο Απόλλωνας και μάλιστα υπάρχει... διάθεση από τους διοικούντες για υπέρβαση. Και οι τελευταίες πληφορορίες που βγαίνουν από το ρεπορτάζ της Λεμεσιανής ομάδας αναφέρουν πως ο Αλίρεζα Τζαχάνμπακς αποτελεί τη Νο1 προτεραιότητα του Σωφρόνη Αυγουστή.

Πρόκειται για Ιρανό διεθνή με Ολλανδικό διαβατήριο ο οποίος αύριο (11/08) γίνεται 32 χρονών. Αφού αρχικά έπαιξε σε ομάδες της χώρας του, η Ναϊμέγκεν έγινε η πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη. Και συνέχισε μετά στην Αλκμάαρ όπου με τις παρουσίες του, έστρεψε πάνω του τα βλέμματα. Η Μπράιτον έτσι έβαλε το χέρι στην τσέπη και τον απέκτησε έναντι 22,5 εκατομμυρίων.

Μετά την Αγγλία επέστρεψε ξανά στην Ολλανδία για τη Φέγενορντ όπου θήτευσε για τρία χρόνια ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η Χέρενφεϊν.