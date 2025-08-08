Χέρι - χέρι Απόλλων και Πετρολίνα

Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα σε σχέση με την ανανέωση της συνεργασίας του με την Πετρολίνα.

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει με ιδιαίτερη περηφάνια στους φίλους και υποστηρικτές της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, την συνέχιση της χορηγικής συνεργασίας της με την εταιρεία Petrolina Holdings (Public) Ltd, ως έναν εκ των επίσημων χορηγών της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του παντελονακίου και στη δεξιά επωμίδα της φανέλας επίσημης εμφάνισης.

Πετρολίνα & Απόλλων: Μια κοινή πορεία γεμάτη περηφάνια και προοπτική

Με αφορμή την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας μεταξύ του Απόλλωνα και της Πετρολίνα, συνομιλήσαμε με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της εταιρείας κ. Κωστάκη Λευκαρίτη, ο οποίος μίλησε για τη μακροχρόνια σχέση της οικογένειας Λευκαρίτη με τον Σύλλογο, τις νέες επενδυτικές προοπτικές και τις προσδοκίες για τη νέα σεζόν.

Τι σημαίνει για την Πετρολίνα η μακρόχρονη σχέση με τον Απόλλωνα;

Πρώτα απ’ όλα, είναι συναίσθημα. Απολλωνίστικο συναίσθημα. Η σχέση μου με τον Απόλλωνα ξεκίνησε από το 1956-1957, όταν γράφτηκα ως μέλος και αγωνιζόμουν στα περίφημα «τσικό» του μεγάλου δάσκαλου Αργύρη Γαβαλά.

Αυτό που υπερισχύει, λοιπόν είναι ο συναισθηματισμός που αισθάνεται η οικογένεια Λευκαρίτη. Από τα πρώτα χρόνια μέχρι και σήμερα, παραμένουμε διαχρονικά υποστηρικτές του Απόλλωνα. Από το 2011, η συνεργασία μας απέκτησε πιο επαγγελματική διάσταση, με την προβολή της Πετρολίνα στην επίσημη εμφάνιση της ομάδας. Ωστόσο, η σχέση ξεκίνησε από τη δεκαετία του ’50, όταν λεωφορεία της Πετρολίνα μετέφεραν δωρεάν την αποστολή του Απόλλωνα σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες επενδύσεις που υλοποιεί αυτή την περίοδο η Πετρολίνα;

Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην πολύχρονη πορεία της Πετρολίνα, αποτελεί η απόφαση για διαφοροποίηση με τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της ιδιόκτητης γης στο παραλιακό μέτωπο του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας μετά την αποξήλωση των δεξαμενών. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Λευκαρίτη, το έργο Land of Tomorrow, άρχισε να υλοποιείται με τον σχεδιασμό του masterplan από το παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners και στοχεύει στη δημιουργία μιας ζωντανής και βιώσιμης παράκτιας οικιστικής κοινότητας. Το φιλόδοξο έργο περιλαμβάνει σχέδια για εστιατόρια και μπαρ, ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, ιδιωτικά γραφεία, co-working spaces (κοινόχρηστους χώρους εργασίας) και χώρους εκδηλώσεων, ικανοποιώντας τις ανάγκες των κατοίκων και προσελκύοντας διεθνείς και ντόπιους επισκέπτες.

Πώς ενσωματώνει η Πετρολίνα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη στρατηγική της ανάπτυξης;

Αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού του τόπου, με την έννοια της ΕΚΕ να προϋπάρχει για δεκαετίες και να λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής της ανάπτυξης, η Πετρολίνα στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, προσαρμόζοντας τις δράσεις της έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας.

Πρόκειται για μία πλούσια δράση που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική αλληλεγγύη, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την προστασία του περιβάλλοντος του τόπου μας.

Η εγγραφή της Πετρολίνα, στο Κρατικό Μητρώο Eπιχειρήσεων /Oργανισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ως η πρώτη εταιρεία που το έχει επιτύχει στην Κύπρο, αποτελεί σημαντική αναγνώριση της διαχρονικής στήριξης και κοινωνικής της προσφοράς στον τόπο.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τον Απόλλωνα στη νέα σεζόν;

Προσδοκούμε να προκριθούμε στην Ευρώπη. Έχουμε πλέον το υπερσύγχρονο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» και ανυπομονούμε να ζήσουμε ευρωπαϊκές βραδιές στην έδρα μας. Τόσα χρόνια παίζαμε ανελλιπώς στην Ευρώπη, αλλά τους εντός έδρας αγώνες τους δίναμε στη Λευκωσία ή τη Λάρνακα.

Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή και στο τεχνικό επιτελείο – γνωρίζουμε τις δυνατότητές τους. Πολύ σημαντική θεωρώ και την προσθήκη του κ. Γκάμπριελ στη διοίκηση, καθώς φέρνει νέες ιδέες και μπορεί να συμβάλει τόσο σε οργανωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον κόσμο του Απόλλωνα;

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη διοίκηση, για τη διαχρονική και άψογη συνεργασία. Ο Απόλλωνας είναι κομμάτι της ιστορίας μας και της καρδιάς μας.

Θέλω επίσης να εκφράσω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και στον κόσμο του Απόλλωνα που στηρίζει διαχρονικά την Πετρολίνα. Εύχομαι σε όλους υγεία και μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, εντός και εκτός γηπέδου».

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ευχαριστεί την Πετρολίνα για την πολυετή προσφορά της στην ομάδα μας και καλεί τους χιλιάδες υποστηρικτές μας όπως στηρίξουν με κάθε τρόπο την χορηγό εταιρεία.