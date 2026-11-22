Οι αναφορές από τον προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου.

«Μετά τη διακοπή πήραμε τους τρεις βαθμούς και με χαροποιεί που μας βλέπω στην 3η θέση. Βάλαμε ένα γκολ, μπορούσαμε να βάλουμε 4-5. Κρατήσαμε και το μηδέν για πρώτη φορά που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες σήμερα, η δουλειά τους είναι να σκοράρουν δεν μπορώ να μπω εγώ μέσα και να σκοράρω. Έπρεπε να τελειώσουμε το ματς πιο γρήγορα.

Επέστρεψαν πολλοί παίκτες από τραυματισμό, ο Γκόλντσον έπαιξε για πρώτη φορά βασικός ο Γκόλντσον. Έχουμε πολλά για να είμαστε χαρούμενοι. Πρέπει να γράφονται περισσότερα θετικά για την ομάδα μας».