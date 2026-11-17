Παιχνίδι-έπος στη Λεμεσό με την «ερυθρόλευκη» ψυχή και καρδιά του Ολυμπιακού να μιλά δύο φορές στο φινάλε!

Σε ένα αδιανότητο θρίλερ στο Κλειστό «Σπύρος Κυπριανού», η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αποδείχθηκε επτάψυχη, έστειλε το ματς στην παράταση με το απίθανο buzzer beatet τρίποντο του διαστημικού Βεζένκοφ από το κέντρο, με τον Κόρι Τζόσεφ να «εκτελεί» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο έξτρα πεντάλεπτο με σουτ πίσω από τα 6,75μ. σε «νεκρό χρόνο» και να χαρίζει μια τεράστια και σπουδαία νίκη στους πρωταθλητές Ευρώπης με σκορ 97-95!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με τους Τζόσεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Ντάντσον στην αρχική του πεντάδα, μπήκε πάρα πολύ δυναμικά και συγκεντρωμένα στο παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Κυριαρχώντας ψηλά στους «αιθέρες» και βγάζοντας καλές άμυνες, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν γρήγορα-γρήγορα με 10-2 στο τρίλεπτο, χάρη στα τρίποντα των Γουόρντ, Φουρνιέ και τα δίποντα του Βεζένκοφ. Με την μπάλα να κυκλοφορεί εξαιρετικά και τους Πειραιώτες να σουτάρουν καλά πίσω από τα 6,75μ. (4/5τρ.), την στιγμή όπου η Μακάμπι είχε πέντε λάθη, οι Πειραιώτες έστειλαν τη διαφορά στο +13 και το 22-9 στο 6ο λεπτό!

Σε εκείνο το χρονικό σημείο, οι Ισραηλινοί βρήκαν ρυθμό επιθετικά και με ένα σερί 7-0 μείωσαν στο 22-16, κρατώντας τον Ολυμπιακό χωρίς σκορ για 2,5 λεπτά. Κάπου εκεί, βγήκε μπροστά ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σταρ να πετυχαίνει δύο μεγάλα τρίποντα στο τελευταίο λεπτό, εκ των οποίων το ένα μάλιστα με step back buzzer beater, διαμορφώνοντας το 28-18 της πρώτης περιόδου! Τόσο ο έμπειρος γκαρντ, όσο και ο Βεζένκοφ είχαν από 9 πόντους στο δεκάλεπτο.

Η κυριαρχία των πρωταθλητών Ευρώπης συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου ο Σάσα Βεζένκοφ βρέθηκε στη... ζώνη του λυκόφωτος με τον περσινό MVP να σκοράρει 7 πόντους σε διάστημα τεσσάρων λεπτών και τον Τζόουνς να πετυχαίνει ένα απίθανο κάρφωμα σε δικό του coast to coast, εκτοξεύοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +14 και το 37-23 στο 14ο λεπτό.

Η έξοδος του Βούλγαρου σούπερ σταρ για πρώτη φορά από το παρκέ για να πάρει ανάσες, «βραχυκύκλωσε» επιθετικά τον Ολυμπιακό. Συνθήκη την οποία εκμεταλλεύτηκαν έως έναν βαθμό οι τυπικά γηπεδούχοι, που με μπροστάρηδες τους Μαντάρ και Μπέικοτ, έτρεξαν ένα επιμέρους σερί 9-2 και μείωσαν στους 7 για το 39-32 στο 17ο λεπτό. Με την είσοδο των Φουρνιέ και Τζόσεφ στο παρκέ, η πεντάδα των «ερυθρόλευκων» απέκτησε «πνοή», την ώρα όπου ο Νετζήπογλου με το πάθος και την ενέργειά του, έδινε πολύτιμες βοήθειες σε άμυνα και επίθεση, πετυχαίνοντας μάλιστα και ένα δύσκολο γκολ-φάουλ για το 47-34 στο 19'. Μάλιστα, λίγο μετά, ο Εντζάι με φόλοου έγραψε για πρώτη φορά το +15 (34-49), με τον Κόλσον να διαμορφώνει το 49-36 του ημιχρόνου από την γραμμή των βολών.

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει κάπως νωθρά και άστοχα στο τρίτο δεκάλεπτο, δίχως την καλή κυκλοφορία που είχε στο πρώτο μέρος, μένοντας στους μόλις δύο πόντους στα τέσσερα πρώτα λεπτά, με τη Μακάμπι να μειώνει στους 8 και το 43-41. Ένα όμορφο ντράιβ του Γουόρντ που ξεκίνησε από δικό του κλέψιμο, αλλά και ένα ελεύθερο τρίποντο του Τζόσεφ, έδωσαν επιθετική «πνοή» στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (47-56) ένα λεπτό μετά, σε ένα διάστημα όπου οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ ήταν «παροπλισμένοι» από την άμυνα των Ισραηλινών.

Το δεύτερο μισό της τρίτης περιόδου ήταν εξίσου κακό με το πρώτο, καθώς, ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε πολλά, φθηνά και μαζεμένα λάθη στο εμπρός μέρος του παρκέ. Ουσιαστικά, σε αυτό το διάστημα πέτυχε μόνο πέντε πόντους με το τρίποντο του Φουρνιέ και το δίποντο του Τζόουνς, με τους γηπεδούχους, πάντως, να μένουν και εκείνοι χαμηλά - απόρροια της καλής άμυνας - με αποτέλεσμα να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 54-61.

Μια διαφορά που εξανεμίστηκε εν... ριπή οφθαλμού στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, με τον Ολυμπιακό να... μην μπαίνει ποτέ στο παρκέ. Η Μακάμπι ένιωσε άνετα, έβγαλε ενέργεια και με τους Κλαρκ και Γουάλας έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 σε 2:15 λεπτά, γυρίζοντας τούμπα το ματς για το 67-61! Το τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα «αφύπνισε» τους παίκτες του, με τον ΜακΙντάιρ να απαντά στη Μακάμπι με δύο διαδοχικά τρίποντα, και τον Βεζένκοφ να ισοφαρίζει στο 69-69 στο 34ο λεπτό.

Και ενώ όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός πήρε το μομέντουμ, στην πράξη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα διαδοχικά λάθη του Φουρνιέ, τα... εκνευριστικά πολλά επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι και οι πόντοι στις δεύτερες ευκαιρίες, έφεραν τους γηπεδούχους στο +7 και το 76-69 στο 36'. Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ ένα λεπτό μετά, έδωσε μια «σπίθα» στους Πειραιώτες (76-72). Μάλιστα, ο Τζόσεφ με ντράιβ και ο Βούλγαρος φόργουορντ με ένα μεγάλο τρίποντο μείωσε στον (78-77) στα 38 τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Κλαρκ να γράφει το 80-77 στα 27''. Στην επόμενη φάση, ο Φουρνιέ αστόχησε σε δύσκολο σουτ, με τους Χορντ και Χολ να κάνουν από την γραμμή των βολών το 82-79. Ο Μάνταρ τα έκανε... μούσκεμα στο φινάλε, κάνοντας έρμπολ και ενώ έμενε 1,2'' για το φινάλε. Χρόνος αρκετός για τον Βεζένκοφ, ο οποίος πήρε την μπάλα και με σουτ από το κέντρο και πάνω σε δύο αμυντικούς ευστόχησε σε «νεκρό χρόνο» σε ένα μυθικό buzzer beater τρίποντο, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση με το σκορ στο 82-82!

Η παράταση εξελίχθηκε σε ένα απίθανο θρίλερ. Εκεί ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε να βρει απαντήσεις στην άμυνά του, ο Γουάλας έβαλε άλλο ένα τρίποντο για το 95-91, ο Φουρνιέ απάντησε για το 95-94 στα 16.8″ και στην επαναφορά η Μακάμπι έκανε λάθος με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να πάρουν την κατοχή και μαζί την νίκη χάρη στο μεγάλο τρίποντο του Τζόσεφ στην εκπνοή.

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82, 95-97 παρ.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Χορντ 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κλαρκ 15 (2/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπέικοτ 6 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα), Σόρκιν 6 (3/7 σουτ, 7 ριμπάουντ), Μπρισέτ 4 (4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ντιμπαρτολομέο, Γουάλας 18 (2/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Λιφ 1, Τάις 10 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Μάνταρ 12 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ασίστ), Μπάλντουιν 5 (1), Κόλσον 10 (2/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6 (2/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Γουορντ 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 37 (6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 7/8 βολές, 9 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Νετζήπογλου 3, Εντζάι 4, Τζόσεφ 14 (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Ντάνστον 2, Χολ 4 (2 κλεψίματα), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 16 (0/4 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 7 λάθη)