Αναμνηστική φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ παρέδωσε ο ισχυρός άντρας της ομάδας, Σιμόν Μιζράχι, στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θέλησε με αυτό τον τρόπο να εκφράσει τις ευχαριστίες του για τη φιλοξενία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού στον ισραηλινό σύλλογο.

Ο επικεφαλής της Μακάμπι επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να δείξει έμπρακτα την ικανοποίησή του για τις διευκολύνσεις που απολαμβάνει η αποστολή της ομάδας από τη χώρα μας, όπου δίνει τους ευρωπαϊκούς της αγώνες.