Τρελαίνει τους Απολλωνίστες ο 35χρονος Ροντρίγκεζ!

Το γκολ του Γκάρι Ροντρίγκεζ στο ντέρμπι στη Λεμεσό ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ ήταν το τρίτο στο φετινό πρωτάθλημα σε τέσσερα παιχνίδια.

Βασικά, ο 35χρονος άσος των κυανολεύκων μόνο στο ντέρμπι με την Ομόνοια στη Λευκωσία δεν βρήκε δίχτυα σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Cyprus League by Stoiximan. Θυμίζουμε ότι σκόραρε τόσο στο παιχνίδι με τον Άρη όσο και απέναντι στην Ανόρθωση.