Συγκινεί ο Γκόλτσον: «62 ημέρες μετά τη δεύτερη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, προπονήθηκα ξανά»

Eπιστρέφει στη δράση σιγά σιγά ο Γκόλντσον! Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό πρόβλημα υγείας, άρχισε προπονήσεις, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης.

Αναλυτικά:

«Για πρώτη φορά χθες, οδήγησα μέχρι το σπίτι και ένιωσα πραγματικά περήφανος για τον εαυτό μου.

Από όλα όσα έχω καταφέρει επαγγελματικά, αυτό κατά κάποιον τρόπο μοιάζει με το μεγαλύτερο επίτευγμά μου μέχρι σήμερα.

62 ημέρες μετά τη δεύτερη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, χθες προπονήθηκα για πρώτη φορά μαζί με την ομάδα.

Μου είπαν να σταματήσω και αναρωτήθηκαν γιατί θα ήθελα να επιστρέψω, μετά από όλα όσα έχω ήδη πετύχει. Όμως αυτή είναι η δική μου ιστορία.

Σήμερα συμπληρώνονται εννέα εβδομάδες.

Χρειάζεται να γίνω πιο γυμνασμένος, πιο δυνατός και να συνεχίσω να πιέζω τον εαυτό μου, αλλά πλησιάζω όλο και περισσότερο εκεί που θέλω να φτάσω.

Η επιστροφή συνεχίζεται».