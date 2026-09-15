Βρίσκει τις λύσεις, όμως προβληματίζεται…

Ο Απόλλων πήγε στο ΓΣΠ για να παίξει με την Ομόνοια έχοντας στα πιτς τους Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν με τραυματισμούς. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ντανίλο Σπόλιαριτς μόλις στο 5ο λεπτό βγήκε αλλαγή και στο 44ο ακολούθησε και ο Γκασπάρ, επίσης με μυϊκό πρόβλημα. Δεν αναφερόμαστε στον Όζμπολτ που έμεινε εκτός για στομαχικές διαταραχές. Τα πλάνα άλλαξαν αλλά βρέθηκε ο τρόπος ώστε, αν μη τι άλλο, να μην χάσει η ομάδα της Λεμεσού, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

«Θα πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό», είπε ο Ερνάν Λοσάδα στις τοποθετήσεις του μετά το τέλος. Και η αλήθεια είναι κάτι που φέρνει προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο καθώς σε κάθε αγώνα καλείται να… κερδίσει και τις αντιξοότητες. Μέχρι τώρα τα καταφέρνει, όμως οι επιλογές λιγοστεύουν και αυτό είναι πρόβλημα. Το θετικό είναι πως έρχεται μία μεγάλη διακοπή που θα δώσει χρόνο ώστε να γεμίσει ξανά το ρόστερ.

Ο… χορός των ντέρμπι συνεχίζεται για τον Απόλλωνα που την Κυριακή θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα». Και θα ήταν ιδανικό να κλείσει αυτή τη φάση του πρωταθλήματος με νίκη, διατηρώντας το αήττητο.