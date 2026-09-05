Λοσάδα: «Σε κάποιες στιγμές ήμασταν αφελείς και δεν μου αρέσει αυτό»

Φανερά ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά τη νίκη επί της Ανόρθωσης.

Αναλυτικά: Είμαι χαρούμενος με το τρίποντο. Είμαι ικανοποιημένος, είχαμε απουσίες και η νίκη είναι πιο σημαντική. Είμαι ευχαριστημένος με τους σκόρερ και όσους ήρθαν από τον πάγκο. Είχαμε την απουσία του αρχηγού μας, τώρα θα χάσουμε τον Αντρέου ελπίζω όχι για πολύ. Θα επιστρέψουν οι Βάισμπεκ-Τομάς. Ανά στιγμές παίξαμε καλό ποδόσφαιρο όμως σε κάποιες στιγμές ήμασταν αφελείς και δεν μου αρέσει αυτό. Είμαστε μακριά από το επίπεδο που ήμασταν πέρσι, δεν είμαι τυφλός. Παρατηρώ κούραση, ελπίζω να τελειώσει γρήγορα το καλοκαίρι. Ήμασταν καλύτεροι από την Ανόρθωση, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Κάναμε το παιχνίδι μας, κερδίσαμε γιατί το αξίζαμε. Χάσαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Πρέπει να βελτιωθούμε.