Έκανε... σεφτέ στις νίκες ο Απόλλωνας με καθοριστικό Όζμπολτ

Πρώτη νίκη με... θόρυβο για τον Απόλλωνα!

Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε 3-1 της Ανόρθωσης στο «Άλφαμεγα Stadium» για την 2η αγωνιστική και κατέγραψε το πρώτο τρίποντο για τη νέα περίοδο. Από την άλλη, η αντίστοιχη της Αμμοχώστου έμεινε στο μηδέν, κρατά την βελτίωση όμως παραμένει ο προβληματισμός για το γεγονός πως δεν κατάφερε να φύγει από τη Λεμεσό με το βαθμολογικό όφελος.

Το σύνολο του Ελ Μαέστρο μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, έδειξε από νωρίς όρεξη να επιτεθεί, ενώ μετά το 15λεπτο όταν ο Απόλλωνας ανέβασε την απόδοση του, διαχειρίστηκε το τέμπο. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που βρήκαν πρώτοι το γκολ με τον Ροντρίγκες όμως ο 35χρονος από... ωραίος έγινε μοιραίος. Στα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους, ο Ροντρίγκες υπέπεσε σε παράβαση εντός περιοχής (χέρι) και ο Κίκο ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-1.

Στο δεύτερο 45λεπτο, ο Απόλλωνας μπήκε φουριόζος, έκλεισε τους χώρους και κατάφερε να κυριαρχήσει ενώ πολύ νωρίς βρήκε το γκολ με τον Όζμπολτ. Στη συνέχεια, η Ανόρθωση αντέδρασε με κάποιες ευκαιρίες (σκόραρε όμως ακυρώθηκε) ωστόσο η ομάδα της Λεμεσού τέλειωσε κάθε... ελπίδα των φιλοξενουμένων με γκολ και πάλι του Όζμπολτ.

Όσον αφορά στη συνέχεια (3η αγωνιστική), ο Απόλλωνας θα φιλοξενηθεί από την Ομόνοια (12/09), ενώ την ίδια μέρα η Ανόρθωση θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ.

Η εξέλιξη του αγώνα

90'+14 Τέλος του αγώνα!

90'+3 Δυνατό σουτ του Λόπες, νέα απόκρουση από τον Κουν.

90'+1 Τετ-α-τετ ο Σόσα, προσπάθησε να αποφύγει τον Κουν όμως ο κίπερ του Απόλλωνα πρόλαβε και μάζεψε.

89' ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα. Ο Όζμπολτ ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

87' Πέναλτι για τον Απόλλωνα! Ο Ροντρίγκες ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Σεργίου και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

87' Ψηλοκρεμαστό σουτ του Λόπες, μάζεψε εύκολα ο Κουν.

79' Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. Τετ-α-τετ με τον Κάρλστρομ ο Όζμπολτ, έστειλε τη μπάλα μόλις έξω.

58' Ακυρώθηκε γκολ της Ανόρθωσης! Ο Ντα Κρουζ με κεφαλιά αξιοποίησε την ασταθή απόκρουση του Κουν και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Προηγήθηκε φάουλ στην αρχή της φάσης και μετά από παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε.

47' ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα! Αντεπίθεση από τους γηπεδούχους, ο Όζμπολτ με εύστοχο πλασέ νίκησε τον Κάρλστρομ για το 2-1.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+8 Τέλος πρώτου μέρους.

45'+8 ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Ευστόχη εκτέλεση πέναλτι του Κίκο για το 1-1.

45'+6 Πέναλτι για την Ανόρθωση σε χέρι του Ροντρίγκες εντός περιοχής. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο Χριστοφόρου έδειξε την άσπρη βούλα.

44' ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα! Εντυπωσιακή κάθετη, ο Ροντρίγκες με πλασέ σε τετ-α-τετ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού.

41' Aπευθείας εκτέλεση φάουλ του Ασουνσαό, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κάρλστρομ.

20' Προσωπική ενέργεια από τον Όζμπολτ, απέφυγε τον αντίπαλο του όμως το φαλτσαριστό του σουτ δεν βρήκε στόχο.

13' Εντυπωσιακή απόκρουση από τον κίπερ της Ανόρθωσης σε σουτ-βολίδα του Ροντρίγκες.

13' Πρώτη φάση για τον Απόλλωνα μετά αό κεφαλιά του Όζμπολτ, πάνω από την εστία του Κάρλστρομ η μπάλα.

1' Τεράστια φάση για την Ανόρθωση με τον Κίκο, ο οποίος εντελώς μόνος από πλάγια θέση εντός περιοχής, έστειλε τη μπάλα μόλις έξω.

1' Σέντρα στη Λεμεσό!

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Κονομής, Μπαλογιάννης (75′ Μαλεκκίδης), Ασουνσάο (90’+8 Ζήνωνος), Σπόλιαριτς, Ροντρίγκεζ (90’+8 Αϊβού), Ανδρέου (46′ Ασορο), Εσκρίτσε, Όζμπολτ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάλστρεμ, Σεργίου, Καραμανώλης (90’+4 Tάντι), Μπέργκστρομ, Τόσιτς (83′ Σόσα), Κίκο, Αμποάγκι (66′ Μίντεντορπ), Χρυσοστόμου, Κις, Ντα Κρουζ (84′ Ε. Χαραλάμπους), Ντιόν (66′ Λόπες).

ΣΚΟΡΕΡ: 44' Ροντρίγκες , 47', 89' Όζμπολτ / 45'+8 Κίκο (πέναλτι)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 60' Ντα Κρουζ

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης