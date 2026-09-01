Το «όχι» του Απόλλωνα για Μαλεκκίδη και η πρόθεση ανανέωσης!

Στηρίζει πολλά στον Γιώργο Μαλεκκίδη και το δείχνει ο Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμεσού όχι μόνο απέρριψε προτάσεις για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, αλλά θα ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του 29χρονου, ώστε να παραμείνει στο Κολοσσί για… πολλά χρόνια. Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανόλευκων, Φανούριος Κωνσταντίνου, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περίπτωση του Μαλεκκίδη (Super Sport FM 104.0). «Δεχτήκαμε διάφορες προτάσεις, αλλά καμία δεν ήταν τέτοια που να μας ικανοποιήσει. Ο Μαλεκκίδης έχει δείξει ότι είναι ένας σταθερός ποδοσφαιριστής, ο οποίος σεβάστηκε την ομάδα και έδειξε πραγματικά σοβαρός και ευδιάθετος ακούγοντας όσα του μετέφερε η διοίκηση. Το να αγωνιστεί σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό μας νομίζω ότι είναι το όνειρο του κάθε Κύπριου ποδοσφαιριστή, όπως και όλων των ποδοσφαιριστών ανά τον κόσμο.

Όμως μιλήσαμε με τον πρόεδρο και ο ίδιος ιδιαίτερα ευγενικά αποδέχτηκε την απόφαση της ομάδας, χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις. Αυτό τον τιμά ιδιαίτερα αφού η πρόταση ήταν δελεαστική για τον ίδιο, γιατί μπορούσε κάλλιστα, καθώς αγωνίζεται, να το κάνει διαφορετικά. Και οι δύο πλευρές κατανόησαν η μία την άλλη. Για εμάς είναι σημαντικό ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στον Απόλλωνα να αποτελεί παράδειγμα προς τους συμπαίκτες του. Ο πρόεδρος έδειξε ότι η ομάδα δεν θα αποδυναμωθεί και ότι θέλει να είναι πολύ ισχυρή για να υλοποιήσει τους στόχους της. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπούμε και σε συζητήσεις μαζί του».